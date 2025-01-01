魅力的なカスタマーサポートトレーニングビデオを作成

チームのスキルを手軽に向上。直感的なテンプレートを使用して効果的な学習を促進するインタラクティブなトレーニングビデオを作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なカスタマーサポートチームリーダー向けに、プロアクティブな問題解決などの高度なカスタマーサービススキルに焦点を当てた45秒の指導ビデオを制作してください。モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、動的なオンスクリーンテキストとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、簡潔なスクリプトから直接コンテンツを作成してください。
サンプルプロンプト2
グローバルなカスタマーサポートチーム向けに、90秒の情報ビデオを作成し、多言語の問い合わせを効率的に処理するためのベストプラクティスを強調してください。ビデオは動的で教育的なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成を利用してさまざまな言語オプションを示し、多様な視聴者に包括的な理解を確保してください。
サンプルプロンプト3
新しいスタッフを迅速にオンボードする必要があるマネージャー向けに、カスタマーサポートトレーニングビデオを迅速に作成する方法を紹介する30秒のクイックスタートガイドをデザインしてください。このプロンプトは、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、コンテンツ作成の容易さを示す、テンポの速い視覚的に魅力的なスタイルと自信に満ちたAIプレゼンターを必要とします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カスタマーサポートトレーニングビデオの作成方法

AIを活用したツールでチームのスキルを向上させる魅力的で効果的なカスタマーサポートトレーニングビデオを迅速に制作しましょう。

Step 1
トレーニングスクリプトを作成
プラットフォームにスクリプトを作成または貼り付けることから始めましょう。スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、コンテンツをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、効果的な「カスタマーサポートトレーニングビデオ」を作成するのに最適です。
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、ブランドを表現するように外観をカスタマイズします。また、トレーニングビデオのシーンを設定するためにライブラリから適切なテンプレートを選ぶこともできます。
Step 3
ブランディングとキャプションを追加
ブランドのビジュアルアイデンティティを維持するために、ブランドコントロールを適用します。ビデオ全体に自動生成キャプションを生成することで、すべての学習者に対するアクセシビリティと理解を向上させます。
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
トレーニングビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなプラットフォームに適した形式で簡単にダウンロードし、チームが高品質の学習資料にアクセスできるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

サポートチームを鼓舞し、動機付け

カスタマーサポートエージェントを元気づける魅力的なモチベーショナルビデオを制作し、ポジティブなマインドセットを育み、チームの士気とパフォーマンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なカスタマーサポートトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、カスタマーサポートトレーニングビデオの作成を簡素化します。HeyGenの多様なテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、トレーニングシナリオを迅速かつプロフェッショナルに実現し、AIビデオ作成全体を強化します。

HeyGenがトレーニングビデオの開発において効率的なツールである理由は何ですか？

HeyGenは、AIビデオ作成を効率化し、テキストをプロフェッショナルなトレーニングビデオに数分で変換します。高度なAIボイスオーバーと自動生成キャプションを備え、複雑な編集なしで高品質でアクセスしやすいコンテンツを簡単に作成でき、AIプレゼンターの力を活用します。

HeyGenはカスタマーサービスビデオをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタマーサービスビデオをブランドに完全に合わせるための広範なカスタマイズを可能にします。ブランドコントロールを適用し、メディアライブラリから独自のメディアを統合し、さまざまなAIアバターとテンプレートから選択して、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保できます。

HeyGenはカスタマーサポートトレーニングの多言語コンテンツをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、強力な多言語コンテンツサポートを備えた包括的なトレーニングビデオを作成する力を提供します。高度なAIボイスオーバーと自動生成キャプション機能により、多様なグローバルチームに簡単にリーチし、カスタマーサポートトレーニングビデオがすべての人にアクセス可能で効果的であることを保証します。