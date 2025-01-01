AIでカスタマーサクセス概要ビデオを作成

プロフェッショナルなオンボーディングとチュートリアルビデオで顧客エンゲージメントを向上させましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、あらゆるスクリプトを洗練されたビデオコンテンツに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の顧客向けに新機能を強調したり、ベストプラクティスを共有したりするための60秒のエクスプレイナービデオを開発し、効果的なカスタマーサクセスビデオに貢献します。ビジュアルスタイルはダイナミックでクリーンであり、鮮やかなモーショングラフィックスとエネルギッシュなバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してコンテンツ作成を効率化し、最大限のアクセシビリティのために字幕/キャプションを自動的に含めます。
サンプルプロンプト2
製品の価値を強力に伝える顧客ビデオの作成方法を示す30秒の魅力的なビデオを作成します。このクイックなビデオマーケティング作品は簡潔でインパクトがあり、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、実際の証言や説得力のあるユースケースを紹介し、アップビートでインスパイアリングなオーディオトラックと洗練されたモダンなビジュアルで即座に注目を集めます。
サンプルプロンプト3
内部の営業およびサポートチーム向けに90秒の顧客エンゲージメントビデオを生成し、顧客への影響と主要な成果に関する詳細な製品デモビデオの視点を提供します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報に基づき、データ駆動型であり、プロフェッショナルなAIアバターを使用して明確なグラフィカル要素と洞察を提示します。最終出力はHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまな内部コミュニケーションチャネルに簡単に適応できるようにし、包括的な概要を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カスタマーサクセス概要ビデオの作成方法

インパクトを示し、オーディエンスを効果的に引き付けるために、迅速かつプロフェッショナルにカスタマーサクセス概要ビデオを作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
カスタマーサクセスストーリーを明確で魅力的にまとめたスクリプトを作成します。HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、このスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツにシームレスに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
カスタマーサクセス概要を提示するために、多様なリアルなAIアバターから選択します。私たちのAIアバターは、ビデオにプロフェッショナルで親しみやすいタッチを加え、オーディエンスを魅了します。
3
Step 3
音声とブランディングを追加
スクリプトから直接生成された自然な音声でビデオを強化します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、メッセージが明確かつプロフェッショナルに伝えられるようにします。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
HeyGenの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォーム向けにカスタマーサクセス概要を準備します。どこでも見栄えの良い高品質なビデオを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客のオンボーディングとトレーニングを強化

AIアバターを使用して、ダイナミックで魅力的な概要ビデオやチュートリアルを作成し、顧客教育と製品採用を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なカスタマーサクセス概要ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなカスタマーサクセス概要ビデオを作成する力を提供します。スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、ビデオマーケティングの取り組みを大幅に強化します。

HeyGenはエクスプレイナービデオを迅速に作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートや豊富なメディアライブラリなどの直感的なツールを提供し、高品質なエクスプレイナービデオの作成を効率化します。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがボイスオーバーと字幕付きのビデオを生成し、ビデオ作成を効率的にします。

HeyGenはAIアバターを使用して多様な顧客エンゲージメントビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは幅広いAIアバターと声を活用して、多様な顧客エンゲージメントビデオを生成することができます。これにより、メッセージをカスタマイズし、オーディエンスに共鳴するパーソナライズされた製品デモビデオやオンボーディングビデオを作成できます。

HeyGenのビデオコンテンツにブランドのアイデンティティをどのように追加できますか？

HeyGenを使用すると、ブランドのアイデンティティをすべてのビデオコンテンツに簡単に統合できます。ロゴをアップロードし、ブランドカラーを選択し、チュートリアルビデオやハウツービデオ全体に適用して、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持します。