カスタマーサービストレーニングビデオを簡単に作成
従業員のオンボーディングを効率化し、カスタマーサービスチームを強化します。AIアバターを使用してダイナミックなトレーニングビデオを瞬時に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のカスタマーサービス担当者向けに、困難な顧客対応時にソフトスキルを効果的に活用する方法を示す45秒のトレーニングビデオを開発してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、ステップバイステップのガイダンスを示し、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保し、カスタマーサービスビデオの改善に役立つ重要なポイントを強調します。
すべての顧客対応スタッフ向けに、日常業務を効率化し時間を節約する新しい会社方針や製品機能を強調する30秒の説明ビデオを作成してください。魅力的なテンプレートとシーンを使用し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的に魅力的で簡潔なメッセージを迅速に制作し、効率的に教育し情報を提供します。
営業およびサポートチーム向けに、新しい製品の利点と特徴を詳述するプロフェッショナルな60秒の製品知識トレーニングビデオを設計してください。この重要な顧客対応トレーニングビデオは、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化し、説得力のあるナレーション生成を含めて、すべてのチームメンバーが複雑な情報を明確かつ一貫して理解できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタマーサービストレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、カスタマーサービストレーニングビデオを迅速に作成でき、従来のビデオ制作に比べて大幅に時間を節約します。これにより、カスタマーサービスチームが魅力的で一貫性のあるトレーニングコンテンツを開発するプロセスが効率化されます。
HeyGenは魅力的な従業員オンボーディングコンテンツを開発するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、AIによるナレーション、そして自動キャプションなどの機能を提供しており、魅力的な従業員オンボーディングやハウツートレーニングビデオを作成するのに最適です。これらの要素を簡単に統合して、広範なビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナルなアニメーションビデオを作成できます。
HeyGenでトレーニングビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズすることは可能ですか？
もちろんです。HeyGenはトレーニングビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供しており、ロゴの追加やカラースキームの調整が可能です。これにより、すべての顧客対応トレーニングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するように、直感的なビデオエディターを通じて調整できます。
HeyGenは多様な種類のトレーニングビデオの作成をどのようにサポートしていますか？
HeyGenはカスタマーサービスチームが詳細なハウツーガイドから魅力的な説明ビデオまで、幅広いトレーニングビデオを作成するのを支援します。AIアバター、テキストからビデオへの変換、メディアライブラリサポートなどのオプションを活用して、あらゆるトレーニングニーズに対応するプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。