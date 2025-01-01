顧客セグメンテーション動画を作成してエンゲージメントを向上

HeyGenのAIアバターを使用してスクリプトから簡単に作成されたターゲットメッセージで、顧客エンゲージメントを向上させ、パーソナライズされた体験を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
データアナリスト向けに、行動データを分析してユーザーセグメンテーションを効果的に行う方法を詳述した90秒の情報動画を開発してください。ビジュアルスタイルはデータ駆動型で、明確なチャートとアニメーションを備え、スクリプトからのテキストを使用した中立的で権威ある声で、正確な技術的コミュニケーションを保証します。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャー向けに設計された45秒の簡潔な動画を制作し、顧客の旅を最適化することで、非常に効果的なターゲットメッセージがどのように生まれるかを説明します。クリーンでモダンなビジュアルスタイルを採用し、控えめなグラフィックアニメーションと、ボイスオーバー生成を通じて作成された親しみやすく魅力的な声を使用し、戦略的メッセージングの具体的な影響を示します。
サンプルプロンプト3
技術トレーナーと開発者向けに、データセットを活用して顧客セグメンテーションのための効果的なトレーニングモデルを構築するプロセスを説明する2分間の詳細なチュートリアル動画を設計してください。ビジュアルはシンプルでチュートリアルのようなもので、画面上のテキストオーバーレイと指導的な声を特徴とし、複雑な技術的概念の最大限の明確さを保証するために正確な字幕/キャプションでさらに強化されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客セグメンテーション動画の作成方法

ユーザーセグメンテーションデータを魅力的でターゲットを絞ったメッセージに変換し、顧客エンゲージメントを促進する非常にパーソナライズされた動画体験を提供します。

1
Step 1
顧客セグメントを選択
まず、独自のユーザーセグメンテーションを特定します。行動データと顧客の旅を分析して、動画キャンペーンのための特定のグループを定義します。
2
Step 2
ターゲットメッセージを作成
各セグメントに対してユニークなスクリプトを開発し、メッセージテンプレートが直接共鳴するようにします。HeyGenのスクリプトからのテキストを使用して、カスタマイズされたコンテンツを実現します。
3
Step 3
パーソナライズのためのAIアバターを選択
各セグメント化された動画に対して、ブランドやメッセージを最もよく表現するAIアバターを選択することで、パーソナライズされた体験を強化します。これにより、オーディエンスとの強い結びつきが構築されます。
4
Step 4
エクスポートしてエンゲージメントを促進
動画が完成したら、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。ターゲット動画を共有して、顧客エンゲージメントを向上させましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パーソナライズされた顧客成功ストーリーを共有

AIを活用して、各顧客セグメントに関連する利点を強調した魅力的な顧客成功ストーリーを作成し、共有します。

よくある質問

HeyGenはマーケティングキャンペーンのための顧客セグメンテーション動画を作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、AIアバターを使用して説得力のある顧客セグメンテーション動画を作成する力を提供します。さまざまなマーケティングキャンペーンのために、パーソナライズされたターゲットメッセージで顧客を簡単にセグメント化し、顧客エンゲージメントを大幅に向上させることができます。

HeyGenは異なるユーザーセグメントにパーソナライズされた体験とターゲットメッセージを提供する上でどのような役割を果たしますか？

HeyGenは、特定のユーザーセグメンテーションのためにカスタムAIアバターとボイスオーバーを使用して動画を生成することで、真にパーソナライズされた体験を提供する上で重要な役割を果たします。これにより、ターゲットメッセージが各オーディエンスにより深く共鳴し、顧客の旅の効果を向上させます。

HeyGenは機械学習のような先進技術をどのように活用して、特定の顧客セグメント向けのパーソナライズされた動画を作成するのを支援しますか？

HeyGenは、高度な機械学習アルゴリズムと広範なデータセットを活用して、AIアバターと高度なテキストから動画への機能を強化しています。このインテリジェントなシステムはトレーニングモデルとして機能し、さまざまな顧客セグメントにわたってパーソナライズされた体験を効率的に作成し、精度の高いターゲットメッセージをスケールすることができます。

HeyGenはさまざまなセグメント向けの効率的な動画作成を通じて顧客エンゲージメントをスケールするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なメッセージテンプレートとシーンを使用して動画制作を効率化し、すべてのメールキャンペーンや広範なイニシアチブのためのコンテンツを迅速に作成できます。この効率性により、全体的なキャンペーン内のすべてのセグメントに高品質でターゲットを絞った動画を一貫して提供することで、顧客エンゲージメントをスケールするのに役立ちます。