顧客維持動画を作成してロイヤルティを高め、離脱を減少させる
AIアバターを使用してエンゲージメントをパーソナライズし、持続的なブランドロイヤルティを構築し、効果的に離脱を減少させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
非アクティブユーザーを対象に、過去の利点を思い出させることで離脱を減少させることを目的とした30秒の再エンゲージメントキャンペーン動画を作成します。この動画は、優しい招待的な音声スタイルと視覚的に魅力的なグラフィックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明瞭なナレーションを提供し、アクセシビリティを確保するために自動字幕を使用します。
既存の忠実な顧客向けに、最近の製品強化を紹介し、ブランドロイヤルティを育むための60秒の顧客維持動画を制作します。この動画は、洗練されたモダンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してプロフェッショナルなアセットを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
現在のユーザーに製品の価値を強化し、継続的なエンゲージメントを促進するために設計された50秒の顧客成功ストーリー動画を生成します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、スクリプトからプロフェッショナルで魅力的なナラティブを迅速に組み立て、顧客維持動画を作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な顧客維持動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIを使用して魅力的な顧客維持動画を簡単に作成できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストから動画への機能を活用して、顧客エンゲージメントとブランドロイヤルティを育み、最終的に離脱を減少させるパーソナライズされた動画コンテンツを制作します。
HeyGenは顧客エンゲージメントのための効果的なAIパーソナライズ動画ツールとして何が優れているのですか？
HeyGenはAIを活用して非常にパーソナライズされた動画メッセージを生成し、効果的なAIパーソナライズ動画ツールとなっています。私たちのプラットフォームはスケーラブルなパーソナライゼーションを可能にし、オンボーディング動画、製品アップデート、または再エンゲージメントキャンペーンのためにユニークな顧客体験を提供します。
HeyGenはオンボーディングや成功ストーリーなど、さまざまな顧客成功動画のニーズに対応できますか？
もちろんです。HeyGenは多様な顧客成功動画のニーズをサポートするために設計された多用途なAI動画メーカーです。カスタマイズ可能なテンプレートと自動字幕を使用して、魅力的なオンボーディング動画、顧客成功ストーリー、教育コンテンツを簡単に作成し、より強固なクライアント関係を構築します。
HeyGenは顧客を維持するための動画制作プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは動画制作プロセス全体を簡素化し、高品質な顧客維持動画を迅速に生成できるようにします。AIアバター、スクリプトからのテキストから動画への機能、包括的なメディアライブラリなどの機能を備えており、メッセージに集中しながら、HeyGenが複雑さを処理し、効率的に離脱を減少させます。