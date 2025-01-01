AIを活用した顧客ポータル指示ビデオの作成

スクリプトを動的でわかりやすいビデオに変換し、ユーザーエンゲージメントを高め、サポートチケットを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のIT意思決定者向けに、堅牢なマルチテナントセキュリティを備えた安全な顧客ポータルを構築する方法に焦点を当てた90秒の技術概要を想像してください。ビデオは権威ある信頼を築くビジュアルトーンを採用し、複雑な概念を説明するためにアニメーション図を組み込み、主要メッセージを伝える自信に満ちたAIアバターを特徴とします。すべての音声コンテンツに字幕/キャプションを生成し、HeyGenのAIアバターを活用して技術仕様をプロフェッショナルに提示し、明確さとアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーやカスタマーサクセスチーム向けに、エンドユーザーが注文データの表示などの顧客ポータル機能をナビゲートして利用する方法を紹介する2分間のトレーニングビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーで明確、ステップバイステップであり、インタラクティブな画面ウォークスルーを利用します。HeyGenのテンプレートとシーンがフローを構築するのに役立ち、メディアライブラリ/ストックサポートが関連するアイコンや背景ビジュアルを提供してユーザーの理解を向上させます。
サンプルプロンプト3
m-Powerを使用して技術実装者や開発者向けに、顧客ポータル内での高度な条件付きレンダリングを示し、ユーザー体験をパーソナライズする1分間のデモンストレーションビデオを作成してください。このビデオはダイナミックで技術に焦点を当て、プラットフォームの設定と結果のUIを同時に表示するスプリットスクリーンレイアウトを使用し、エネルギッシュなAIアバターが提供します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたプレゼンテーションを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客ポータル指示ビデオの作成方法

顧客ポータルのユーザー体験を向上させ、サポート問い合わせを減少させる魅力的なオンデマンドビデオチュートリアルを簡単に制作します。

1
Step 1
AIアバターとスクリプトの選択
まず、ビデオスクリプトを作成します。その後、ブランドに合ったAIアバターを選択し、顧客ポータルの指示をナレーションしてプロフェッショナルなプレゼンテーションを提供します。
2
Step 2
ブランディングコントロールの適用
会社のロゴや色を含むブランディングコントロールをビデオ内に直接適用し、顧客ポータルチュートリアルをパーソナライズしてブランドの一貫性を確保します。
3
Step 3
ナレーションとサポートメディアの追加
スクリプトからのナレーション生成を利用し、関連するビジュアルを組み込むことで、顧客ポータルガイダンスの明確さとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
アクセシビリティのための字幕付きエクスポート
アクセシビリティを向上させるために自動的に字幕/キャプションを生成してビデオを完成させます。その後、完成した顧客ポータル指示ビデオをエクスポートして展開準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術概念の簡素化

顧客ポータル内の技術概念を簡素化し、ユーザーの理解を深め、全体的なセルフサービス教育を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客ポータル指示ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を活用して、顧客ポータル指示ビデオの作成プロセスを効率化します。スクリプトを簡単に魅力的なビジュアルガイドに変換し、顧客ポータルのコンテンツ制作を加速させます。

HeyGenは安全な顧客ポータルに適した指示ビデオを作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、ブランドの一貫性と信頼性を確保するための堅牢なブランディングコントロールを備えたプロフェッショナルなビデオを制作し、安全な顧客ポータルに適したエクスポートを提供します。これにより、ユーザーロールやマルチテナントセキュリティを効果的に管理するプラットフォームに統合できます。

HeyGenは既存のWebアプリケーションやローコード開発プラットフォームと統合できますか？

HeyGenは、ローコード開発プラットフォームで構築されたものを含むさまざまなWebアプリケーション環境にシームレスに統合できる汎用性のあるビデオエクスポートを提供します。アスペクト比のリサイズを利用して、顧客ポータルのデザインに完璧にフィットさせることができます。

HeyGenで顧客ポータル管理のためにどのような種類のビデオを作成できますか？

HeyGenは、注文データの確認やサポートチケットの提出など、顧客ポータルの管理に関する明確なビデオを制作するのに優れています。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用し、ナレーション生成と正確な字幕/キャプションを備えて、ユーザーを効果的に教育します。