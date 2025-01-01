顧客オンボーディングワークフロービデオを作成してコンバージョンを促進

AIアバターを活用して魅力的でパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成し、顧客維持率を向上させ、サポートコストを削減します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

複雑な機能を説明する必要があるプロダクトマネージャーやトレーニングコーディネーターに最適な45秒の顧客オンボーディングビデオの作り方を学びましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細な指示をクリーンでステップバイステップのアニメーションビデオに変換し、新しいユーザーが製品ダッシュボードを効率的に理解できるようにします。
顧客成功チームやサポートスペシャリストを強化するために、理想的な顧客オンボーディングワークフローを示す90秒のビデオを作成しましょう。この詳細で親しみやすいチュートリアルは、HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンによって強化され、ユーザーを重要なステップに導き、顧客の忠誠心を高め、初期の製品使用時の摩擦を減らします。
ビジネスリーダー向けに設計された30秒のSaaSオンボーディングビデオを作成し、スムーズなユーザー採用の戦略的利益を強調します。インパクトのあるエネルギッシュなビジュアルスタイルと、HeyGenの字幕/キャプションの利便性を活用して、幅広いアクセス性を提供し、合理化されたオンボーディングが長期的な顧客維持とビジネス成長にどのように直接貢献するかを明確に伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客オンボーディングワークフロービデオの作成方法

HeyGenの強力なAIツールを使用して、魅力的なビデオガイドで顧客オンボーディングプロセスを効率化し、製品採用を促進します。

Step 1
ビデオスクリプトを作成
オンボーディングワークフローの各ステップを明確に示す「ビデオスクリプト」を作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、ガイドの基盤を形成します。
Step 2
ビジュアルガイドを選択
バーチャルプレゼンターを追加して、エンゲージメントと明確さを向上させます。HeyGenの多様な「AIアバター」から選択して、ブランドを代表したり、視聴者を製品に案内したりすることで、オンボーディング体験にプロフェッショナルでパーソナルなタッチを加えます。
Step 3
製品ウォークスルーを追加
製品の「画面録画」を統合して、ユーザーに主要な機能と初期設定を視覚的に案内します。これにより、スムーズで直感的なオンボーディング体験のための明確なステップバイステップの指示が保証され、潜在的な摩擦を減らします。
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
「オンボーディングビデオ」を完成させ、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォーム向けに準備します。ウェルカムメールや製品ダッシュボードで洗練されたガイドを共有し、顧客の成功と維持を加速させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的なワークフロービデオを迅速に開発

AIを使用して、顧客のオンボーディングジャーニーの各ステップに対してインパクトのある一貫したビデオを迅速に生成します。

background image

よくある質問

顧客オンボーディングビデオはどのように顧客維持率を向上させますか？

HeyGenを使用すると、製品を明確に説明する魅力的な顧客オンボーディングビデオを作成でき、顧客維持率と忠誠心が向上します。AIプレゼンターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、メッセージが一貫して効果的であることを保証します。

自分の顧客オンボーディングビデオを作成する最も簡単な方法は何ですか？

HeyGenを使用すると、スクリプトからのテキストビデオを使用して顧客オンボーディングワークフロービデオを簡単に作成できます。さまざまなビデオテンプレートから選択し、コンテンツを追加し、HeyGenのAIビデオメーカーがAIプレゼンターを使用してプロフェッショナルなビデオを生成することで、プロセス全体を効率化します。

SaaSオンボーディングビデオはどのようにサポートコストを削減しますか？

効果的なSaaSオンボーディングビデオは、ユーザーに積極的に教育を行い、一般的な顧客の質問を大幅に減らし、顧客サポートコストを削減します。HeyGenは、高品質で一貫したオンボーディングコンテンツを作成するのを支援し、ユーザーが製品ダッシュボードと機能を迅速に理解できるようにし、顧客の忠誠心を育みます。

自分のブランドのアイデンティティでオンボーディングビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは顧客オンボーディングビデオの完全なブランディングコントロールを可能にし、ロゴ、ブランドカラー、特定のメッセージを組み込むことができます。これにより、新しい顧客に一貫したプロフェッショナルな体験を提供し、ウェルカムメールや全体的なブランドイメージを向上させます。