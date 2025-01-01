コンバージョンを促進するカスタマージャーニービデオを作成

強力なビジュアルストーリーテリングで魅力的なビデオを作成し、HeyGenのAIアバターを使用してカスタマージャーニーを簡単に実現

221/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーの成長を目指したデジタルマーケティングサービスの簡略化されたカスタマージャーニーを示す60秒のエクスプレイナービデオをデザインします。親しみやすく招待的なビジュアルスタイルを採用し、事前に作成されたテンプレートとシーンを使用して一般的な課題を示し、サービスがどのように簡単な解決策を提供するかを説明します。安心感と共感を与えるボイスオーバーで、オンボーディングの容易さとビジネスへのポジティブな影響を強調し、効果的にビジュアルストーリーテリングを活用します。
サンプルプロンプト2
B2Bソフトウェアソリューションを評価する企業の意思決定者向けに、戦略的な利点と迅速な実装に焦点を当てた30秒のカスタマージャーニービデオを制作します。企業向けの情報豊富なビジュアルスタイルを使用し、自信に満ちた権威あるAIボイスをスクリプトからテキスト・トゥ・ビデオで簡単に生成します。初期の問い合わせから成功した統合まで、ソリューションが複雑なプロセスをどのように合理化するかを示し、すべての視聴者に明確でアクセスしやすいように、目立つ字幕とキャプションを含めます。
サンプルプロンプト3
新規ユーザーが生産性ソフトウェアを通じて「ヒーローズジャーニー」を歩む50秒の教育ビデオを作成し、初期設定をナビゲートする新規加入者を対象とします。指導的で励ましのあるビジュアルスタイルを採用し、明確な画面録画と親しみやすいアニメーションオーバーレイを組み合わせます。暖かく励ましのある声で生成されたボイスオーバーがステップバイステップでユーザーを案内し、初心者が課題に直面するところから自信を持ちプラットフォームの達人になるまでを変革し、カスタマージャーニーの重要なマイルストーンを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カスタマージャーニービデオの作成方法

HeyGenのAIパワードツールを活用して、認知からアドボカシーまでの各ステップを視覚化し、インパクトのあるストーリーテリングを作成します。

1
Step 1
カスタマージャーニースクリプトを作成
直感的なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、顧客の道筋をアウトライン化することから始めます。カスタマージャーニーマップビデオテンプレートを使用するか、重要なタッチポイントを捉えるためにゼロからストーリーを書くことができます。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選択
顧客やブランドアンバサダーを表現するために多様なAIアバターから選択します。自然なサウンドのボイスオーバー生成と組み合わせて、ナラティブを生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディング要素を追加
メディアライブラリ/ストックサポートから画像、ビデオ、音楽を取り入れてビジュアルストーリーテリングを強化します。ブランディングコントロールを使用して、ブランドの色やロゴを適用し、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
魅力的なジャーニービデオをエクスポート
完成したビデオを明確さとインパクトのためにレビューします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、強力なビデオコンテンツを共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

カスタマージャーニーのビジュアルストーリーテリングを強化

.

AIを使用してカスタマージャーニービデオの説得力のあるビジュアルナラティブを作成し、複雑な道筋を理解しやすく、非常に魅力的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なカスタマージャーニービデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、魅力的なカスタマージャーニービデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームはビジュアルストーリーテリングを簡素化し、視聴者のジャーニーのあらゆる段階で共鳴するビデオを制作するのを容易にします。

HeyGenは特定のカスタマージャーニーマップビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはカスタマージャーニーマップのさまざまなステージを示すために特別に設計された多用途なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートはプロセスを簡素化し、広範なデザイン経験がなくてもインパクトのあるストーリーテリングビデオを迅速に開発することができます。

HeyGenはカスタマージャーニービデオのストーリーテリングを強化するためにどのようなAI機能を使用していますか？

HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスアクターの機能を活用して、リアルなプレゼンテーションでカスタマージャーニービデオを生き生きとさせます。また、AIキャプションジェネレーターを利用して、ビジュアルストーリーテリングがすべての視聴者にアクセスしやすく、魅力的であることを保証します。

HeyGenは異なるカスタマージャーニーのタッチポイントに対してさまざまな種類のビデオコンテンツを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは多様で、発見のための魅力的なエクスプレイナービデオ、検討のための情報豊富なデモビデオ、購入後のアドボカシーのための説得力のあるテスティモニアルビデオなど、さまざまなビデオコンテンツを制作することができます。これにより、カスタマージャーニー全体を通じて一貫性のあるインパクトのあるビジュアルストーリーテリングが保証されます。