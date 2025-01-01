カスタマージャーニーマッピング動画を簡単に作成
リアルなAIアバターを使って、カスタマージャーニーの洞察を魅力的な視覚的ストーリーテリングに変え、複雑な動画制作なしで顧客体験を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
セールスチームと潜在的なクライアント向けに、45秒の魅力的な動画を作成し、新しいソフトウェア製品の典型的なカスタマージャーニーを視覚的に語ります。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、各ステージの顧客体験を生き生きと表現する関連映像や画像を統合し、ダイナミックでストーリーテリング的なビジュアルスタイルを採用します。音声には、現代的でアップビートな背景音楽を使用し、シームレスなカスタマージャーニーを効果的に紹介します。
マーケターとコンテンツクリエイターを対象にした60秒のチュートリアルスタイルの動画を制作し、HeyGenを使用してカスタマージャーニーマッピング動画を効率的に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルは、HeyGenインターフェースの画面録画と魅力的なAIアバターを組み合わせて重要なステップを説明し、HeyGenのAIアバターを活用して情報を明確かつプロフェッショナルに提示します。親しみやすい指導的なナレーションが、動画作成のプロセスを案内します。
ビジネスエグゼクティブとプロジェクトリーダー向けに、視覚的なカスタマージャーニーマッピングの戦略的利点を強調する30秒の高インパクトなマーケティング動画をデザインします。ビジュアルスタイルはモダンでパンチの効いたもので、アニメーションテキストとダイナミックなグラフィックスを取り入れ、情報を迅速に吸収できるようにします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、これらのマッピング動画の制作を効率化します。アップビートでインパクトのある音楽トラックがメッセージを強調し、効果的な視覚的ストーリーテリングの価値を伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なカスタマージャーニーマッピング動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、複雑なカスタマージャーニーを魅力的な視覚的ストーリーに変える力を提供します。AIアバター、テキストから動画への変換、ダイナミックなテンプレートを活用して、顧客体験の各接点を明確に示す高品質な動画コンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenはカスタマージャーニー動画をカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む広範なブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを提供し、動画をパーソナライズできます。これらのツールを使用して、ブランドの一貫性を保ち、視聴者に響くマーケティング動画を作成できます。
HeyGenはジャーニーマッピングの動画作成プロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバターとスクリプトからの自動音声生成を使用して動画制作を効率化します。これにより、広範な動画編集を必要とせずにプロフェッショナルな説明動画を迅速に生成し、視覚的ストーリーテリングを加速させます。
HeyGenのカスタマージャーニーマッピング動画はどのような目的で使用できますか？
HeyGenで生成されたカスタマージャーニーマッピング動画は、内部トレーニング、ステークホルダーへのプレゼンテーション、または外部マーケティングに使用して、ユーザー体験の理解を深めることができます。さまざまなプラットフォームで動画コンテンツを簡単にエクスポートして共有し、アスペクト比の変更も可能です。