ダイナミックなビデオでカスタマージャーニーを簡単に視覚化。HeyGenのAIアバターを使用して、インサイトを迅速に発見、記録、共有しましょう。
UXデザイナーとリサーチャー向けに、カスタマージャーニーマップビデオを効果的に作成し、重要なユーザーインサイトを効率的に発見、記録、共有する方法を詳述する60秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで指導的なもので、画面上のテキストアニメーションと落ち着いた説明的なナレーターを組み合わせて、視聴者をプロセスに導きます。このビデオはHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、コンテンツ作成を効率化してください。
小規模ビジネスオーナーと起業家向けに、ジャーニーマップの5つの要素を視覚的に分解し、顧客の特定の目標達成にどのように役立つかを示す30秒のダイナミックな説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、クイックカットとモダンなシンセポップのバックグラウンドトラックを特徴とし、親しみやすいAIアバターが情報を魅力的に提示します。HeyGenのAIアバターを活用して、この複雑なトピックに親しみやすい顔をもたらしてください。
デザインやビジネスの学生、UXプロフェッショナルを目指す人々向けに設計された50秒の教育ビデオで、基本的なUXデザインプロセスを探求し、詳細なジャーニーマッピングがユーザーのニーズを理解するのにどのように役立つかを強調します。教育的でやや概念的なビジュアルアプローチを採用し、インフォグラフィックと考え深く明瞭なナレーションを組み合わせて、複雑なアイデアを簡単に伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルな外観のビデオを迅速に組み立ててください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタマージャーニーマップビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なカスタマージャーニーマップビデオを効率的に作成する力を提供します。ジャーニーマッピングのリサーチをダイナミックなビデオコンテンツに迅速に変換し、プロセスの視覚化をステークホルダーに明確に伝えることができます。
カスタマージャーニーマッピングにビデオを使用する利点は何ですか？
カスタマージャーニーマッピングにビデオを使用することで、プロセスの視覚化が向上し、複雑なユーザー体験やインサイトをチーム全体で発見、記録、共有しやすくなります。このダイナミックな形式は、ユーザーが目標を達成したい方法に対する共感と理解を深め、UXデザインプロセスを改善します。
HeyGenはジャーニーマッピングのためのUXデザインプロセスに統合できますか？
もちろんです。HeyGenはジャーニーマッピングのインサイトを洗練されたビデオコンテンツに迅速に変換することで、UXデザインプロセスを効率化します。カスタムブランディングコントロール、多用途なテンプレート、メディアライブラリを活用して、チームのリサーチ、戦略、デザインニーズに合わせたビデオ出力をシームレスに調整できます。
HeyGenはジャーニーマップのビデオコンテンツ制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を提供し、従来の撮影の必要性を排除することで、ジャーニーマップのビデオコンテンツ制作を簡素化します。プロフェッショナルなボイスオーバーや字幕を簡単に追加し、包括的なテンプレートを活用して、プロセスの詳細な視覚化を大きな労力をかけずに作成できます。