スマートなマーケティングのための顧客インサイト動画を作成

スクリプトから顧客インサイト動画を簡単に作成し、複雑なデータを自動化キャンペーン向けの魅力的で共有可能なコンテンツに変換します。

サンプルプロンプト1
マーケティング戦略家とCRM管理者向けに、顧客インサイトが非常に効果的な自動化キャンペーンとリアルタイムのジャーニーをどのように強化できるかを示す90秒の説明動画をデザインしてください。この動画は、マーケティングオートメーションプラットフォーム内でのこれらのインサイトの実用的な応用を紹介するべきです。データビジュアライゼーションとクリーンなアニメーションを用いたダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、魅力的なプロフェッショナルなナレーションでサポートします。HeyGenのAIアバターを利用して情報を提示し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターとプロダクトマーケター向けに、顧客ジャーニーの異なる段階に合わせた包括的な動画ライブラリを構築する方法を示す2分間の説明動画を開発してください。顧客インサイトを使用して重要なタッチポイントを特定し、ターゲットマーケティング動画を作成することを強調するナarrativeを作成します。ビジュアルスタイルは魅力的でストーリーテリングに基づき、さまざまなシーンとキャラクターをフィーチャーします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで多様なコンテンツを強化します。
サンプルプロンプト3
新しい製品ユーザーやサポートチーム向けに、顧客インサイトの収集または分析に関連する特定の機能を紹介する45秒の機能デモ動画を作成してください。この動画は、複雑なプロセスを簡単にフォローできるステップに分解し、顧客理解における価値を強調します。明確な画面指示を伴う直接的で簡潔なビジュアルスタイルを維持します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、明確さのために正確なボイスオーバー生成を利用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客インサイト動画の作成方法

複雑な顧客データを魅力的な動画ストーリーに変換し、インサイトを明確に伝えてマーケティング戦略を強化します。

1
Step 1
スクリプトから動画を作成
顧客インサイトのナラティブをスクリプトとして作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を利用して、テキストを瞬時にビジュアルストーリーに変換し、インパクトのある「マーケティング動画」の基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
「AIアバター」を選んで顧客インサイトを提示し、プロフェッショナルな画面上の存在感でナラティブを生き生きとさせます。これにより、「顧客インサイト」が視聴者にとってより魅力的になります。
3
Step 3
ブランディングとメディアでカスタマイズ
「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を適用して一貫性を確保します。メディアライブラリから関連するビジュアルを統合し、アクセシビリティのために字幕を追加し、プロフェッショナルな「デジタルコンテンツ」を作成します。
4
Step 4
動画をエクスポートして統合
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォーム向けに動画を最終化します。完成した「顧客ジャーニー」動画を共有して戦略を情報化し、効果的にアウトリーチを最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアインサイトコンテンツを制作

主要な顧客インサイトやインタラクティブコンテンツをプラットフォーム全体で共有するための魅力的なソーシャルメディア動画やクリップを迅速に作成します。

よくある質問

HeyGenの動画は既存のデジタルマーケティングキャンペーンにどのように統合できますか？

HeyGenは、作成したマーケティング動画を直接の動画URLまたは埋め込みコードを通じて簡単に共有でき、アウトバウンドマーケティング活動、マーケティングメール、ランディングページに最適です。エクスポート後はYouTubeやVimeoなどのプラットフォームに動画をホストすることもでき、自動化キャンペーンやリアルタイムジャーニーにシームレスに統合できます。

作成したHeyGen動画とデジタルコンテンツはどこで管理できますか？

HeyGenは、すべてのデジタルコンテンツを保存し整理するための強力な動画ライブラリを提供します。この中央ハブにより、マーケティング動画への簡単なアクセスと管理が可能になり、さまざまな顧客ジャーニーで迅速に取得して展開できます。

HeyGenは自動化された顧客ジャーニー向けのパーソナライズされた動画の作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはスケールで顧客インサイト動画を作成することを可能にし、自動化キャンペーン内でのパーソナライズされた体験に最適です。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、リアルタイムジャーニーで異なる顧客セグメントに関連する動画コンテンツを提供します。

HeyGenはマーケティング動画のためにどのようなブランディングコントロールを提供していますか？

HeyGenは、マーケティング動画がブランドアイデンティティに一致するように包括的なブランディングコントロールを提供します。カスタムロゴやブランドカラーを適用し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用して、すべてのデジタルコンテンツで視覚的一貫性を維持できます。