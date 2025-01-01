スマートなマーケティングのための顧客インサイト動画を作成
スクリプトから顧客インサイト動画を簡単に作成し、複雑なデータを自動化キャンペーン向けの魅力的で共有可能なコンテンツに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング戦略家とCRM管理者向けに、顧客インサイトが非常に効果的な自動化キャンペーンとリアルタイムのジャーニーをどのように強化できるかを示す90秒の説明動画をデザインしてください。この動画は、マーケティングオートメーションプラットフォーム内でのこれらのインサイトの実用的な応用を紹介するべきです。データビジュアライゼーションとクリーンなアニメーションを用いたダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、魅力的なプロフェッショナルなナレーションでサポートします。HeyGenのAIアバターを利用して情報を提示し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保してください。
コンテンツクリエイターとプロダクトマーケター向けに、顧客ジャーニーの異なる段階に合わせた包括的な動画ライブラリを構築する方法を示す2分間の説明動画を開発してください。顧客インサイトを使用して重要なタッチポイントを特定し、ターゲットマーケティング動画を作成することを強調するナarrativeを作成します。ビジュアルスタイルは魅力的でストーリーテリングに基づき、さまざまなシーンとキャラクターをフィーチャーします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで多様なコンテンツを強化します。
新しい製品ユーザーやサポートチーム向けに、顧客インサイトの収集または分析に関連する特定の機能を紹介する45秒の機能デモ動画を作成してください。この動画は、複雑なプロセスを簡単にフォローできるステップに分解し、顧客理解における価値を強調します。明確な画面指示を伴う直接的で簡潔なビジュアルスタイルを維持します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、明確さのために正確なボイスオーバー生成を利用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenの動画は既存のデジタルマーケティングキャンペーンにどのように統合できますか？
HeyGenは、作成したマーケティング動画を直接の動画URLまたは埋め込みコードを通じて簡単に共有でき、アウトバウンドマーケティング活動、マーケティングメール、ランディングページに最適です。エクスポート後はYouTubeやVimeoなどのプラットフォームに動画をホストすることもでき、自動化キャンペーンやリアルタイムジャーニーにシームレスに統合できます。
作成したHeyGen動画とデジタルコンテンツはどこで管理できますか？
HeyGenは、すべてのデジタルコンテンツを保存し整理するための強力な動画ライブラリを提供します。この中央ハブにより、マーケティング動画への簡単なアクセスと管理が可能になり、さまざまな顧客ジャーニーで迅速に取得して展開できます。
HeyGenは自動化された顧客ジャーニー向けのパーソナライズされた動画の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはスケールで顧客インサイト動画を作成することを可能にし、自動化キャンペーン内でのパーソナライズされた体験に最適です。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、リアルタイムジャーニーで異なる顧客セグメントに関連する動画コンテンツを提供します。
HeyGenはマーケティング動画のためにどのようなブランディングコントロールを提供していますか？
HeyGenは、マーケティング動画がブランドアイデンティティに一致するように包括的なブランディングコントロールを提供します。カスタムロゴやブランドカラーを適用し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用して、すべてのデジタルコンテンツで視覚的一貫性を維持できます。