顧客フィードバック動画を作成して信頼と売上を向上
スクリプトからの簡単なテキスト-ビデオ機能で強力なビデオ証言を生成し、見込み客との信頼を築き、コンバージョンを増加させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーや営業チームを対象にした45秒の情報豊かでモダンな動画を作成し、「ビデオ証言を集める」ための効率的なプロセスを説明します。動画はクリーンでシャープなビジュアルデザインを持ち、アニメーションテキストオーバーレイと自信に満ちたプロフェッショナルな声を特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能がコンテンツ作成を簡素化し、自動「字幕/キャプション」がすべての視聴者にアクセス可能であることを強調します。
eコマースビジネスやプロダクトマネージャー向けに、効果的に「顧客フィードバック動画を作成」し、「コンバージョンを劇的に増加」させる方法を示す60秒の魅力的で成功志向の動画を開発します。ビジュアルスタイルは本物で希望に満ちたもので、実際の応用を示し、温かく励みになる音声トーンを持ちます。HeyGenの「AIアバター」を使用して証言を提示し、「メディアライブラリ/ストックサポート」の豊富な選択肢で物語を豊かにすることの容易さを強調します。
起業家やコンサルタント向けに、30秒のシンプルで親しみやすい動画を作成し、どれほど簡単に「証言ビデオメーカー」になり、「見込み客との信頼を築く」ことができるかを示します。ビジュアルの美学はクリーンでミニマリストであり、明確さに焦点を当て、親しみやすく安心感のある音声トラックを伴います。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の利便性を示し、マルチプラットフォームでの共有と「ボイスオーバー生成」の質の高さでインパクトのあるメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして顧客フィードバック動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、企業が顧客フィードバック動画を簡単に作成し、ビデオ証言を集めることを可能にします。私たちのプラットフォームは、マーケティングキャンペーンのための本物の社会的証明を簡単に集めることができるように、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenはビジネスにとって効果的な証言ビデオメーカーですか？
はい、HeyGenは直感的な証言ビデオメーカーとして設計されており、説得力のあるビデオ証言の作成を簡素化します。ビデオテンプレートやテキスト-スピーチのようなAI機能を活用して、高品質なビデオを迅速かつ効率的に制作できます。
HeyGenを使用することで社会的証明にどのような利点がありますか？
HeyGenは、ビデオ証言の形でインパクトのある社会的証明を簡単に作成し、共有することで、見込み客との信頼を築くのに役立ちます。専用のランディングページと広告なしのホスティングオプションにより、ビデオがプロフェッショナルに提示され、すべてのプラットフォームで簡単に共有できるようになり、コンバージョンの増加に貢献します。
HeyGenは私のビデオ証言の外観と感触をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なビデオエディターとして機能し、ブランディングコントロール、字幕/キャプション、アスペクト比のリサイズを使用してビデオ証言を完全にカスタマイズできます。AIアバターや豊富なメディアライブラリを活用して、ビデオ制作をさらに向上させ、洗練された結果を得ることができます。