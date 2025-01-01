顧客拡大ビデオを簡単に作成

顧客エンゲージメントと忠誠心を高めるために、リアルなAIアバターを使用してパーソナライズされた顧客拡大ビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
現在の顧客を引き付けるための30秒の活気あるビデオマーケティング作品を作成し、独占的なアップセルの機会を提供します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで招待的で、ダイナミックなシーンの切り替えとアップビートなバックグラウンドスコアを特徴としています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して魅力的なプレゼンテーションを迅速に組み立て、スクリプトからのテキストをビデオに変換してユニークな利点を明確にし、効果的な顧客エンゲージメントビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
長期クライアントの成功事例を紹介する60秒のインスパイアリングなナラティブを制作し、顧客拡大ビデオテンプレートとして使用します。ビジュアルアプローチは本物で温かみがあり、実世界の映像（メディアライブラリ/ストックサポートを通じて）と微妙なアニメーショングラフィックスを組み合わせます。インタビューセグメントの字幕/キャプションを統合してすべての視聴者に明確さを確保し、ソリューションを通じて達成された旅と変革を強調し、より深い忠誠心をインスパイアします。
サンプルプロンプト3
パワーユーザーを対象にした45秒の情報提供ビデオを設計し、製品の利用を深めるための高度な機能を案内します。ビジュアルスタイルはクリーンで正確で、画面録画と魅力的なグラフィックオーバーレイを組み合わせます。AIスポークスパーソンがステップバイステップの指示を明確で権威あるトーンで効果的に伝え、HeyGenのAIアバターを活用してパーソナライズされたプロフェッショナルなタッチをこの顧客拡大ビデオに加えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客拡大ビデオの作成方法

AIを活用してパーソナライズされた顧客拡大ビデオを簡単に作成し、オーディエンスを引き付け、忠誠心を育むプロフェッショナルでスケーラブルなコンテンツを提供します。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
カスタマイズ可能なスクリプトを使用するか、さまざまなビデオテンプレートから選択してメッセージをアウトライン化します。私たちのプラットフォームを使用して、スクリプトからテキストをビジュアルに変換し、魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。これらのAIスポークスパーソンは、自然な表情と動きでメッセージを生き生きとさせ、顧客エンゲージメントビデオを強化します。
3
Step 3
ボイスとブランディングを適用
ブランドのロゴとカラーを統合してビデオをさらにパーソナライズします。私たちのプラットフォームは高度なボイスオーバー生成を提供し、AIボイスアクターを使用して多言語のボイスオーバーを作成し、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチします。
4
Step 4
エクスポートと配信
顧客拡大ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまな形式でエクスポートします。高品質のコンテンツをすべてのマーケティングチャネルで簡単に共有し、最大の効果を発揮します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアで顧客を引き付ける

ダイナミックなソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に制作し、アクティブな顧客エンゲージメントを維持し、新しいオファリングを促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客拡大ビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を活用することで、魅力的な顧客拡大ビデオを効率的に作成する力をユーザーに提供します。無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、スクリプトをAI生成のアバターを特徴とする魅力的なコンテンツに迅速に変換し、ビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenはビデオマーケティングのためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、AIスポークスパーソンやAIボイスアクターを含む高度なAI機能を提供し、リアルでダイナミックなビデオマーケティングコンテンツを可能にします。多言語のボイスオーバーを生成し、AI生成のアバターを活用して、多様なオーディエンスにメッセージを響かせることができます。

HeyGenで作成したビデオを完全にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、AI生成のアバターの選択やカスタマイズ可能なスクリプトの利用から、ロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールの適用まで、ビデオの広範なカスタマイズを可能にします。これにより、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、顧客エンゲージメントを高めます。

HeyGenは異なる顧客エンゲージメントのニーズに対応するビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは、さまざまな顧客エンゲージメントビデオやマーケティング目的に合わせた包括的なビデオテンプレートライブラリを提供しています。これには、アニメーション説明ビデオに適したテンプレートが含まれており、プロフェッショナルな品質のコンテンツをゼロから始めることなく簡単に制作できます。