顧客エスカレーションビデオを作成してトレーニングと変革を実現

AIアバターを活用して、現実的なエスカレーション緩和とインシデント管理のシナリオを作成し、カスタマーサービストレーニングを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カスタマーサービスマネージャー向けに、45秒の指導ビデオを生成してください。これは、効果的なカスタマーサービストレーニングビデオを作成するためのベストプラクティスを概説します。魅力的で現代的な視覚スタイルを採用し、情報豊かで直接的な音声配信を行います。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能の効率性を強調し、スクリプトを迅速に洗練されたコンテンツに変換する方法を示します。特にAIビデオテンプレートを利用する際に役立ちます。
サンプルプロンプト2
インシデント解決に関与するすべてのスタッフを対象とした90秒の指導ビデオを開発してください。これは、標準的なエスカレーションプロセスを明確なステップバイステップのビジュアルで詳細に説明し、権威あるが親しみやすい音声スタイルを採用します。このビデオは、エスカレーションプロセスビデオの包括的なガイドとして機能し、重要なトリガーとアクションを強調し、HeyGenのボイスオーバー生成により、多様で多言語のチームに対して明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なカスタマーサービス担当者向けに、75秒のリフレッシュビデオを制作してください。これは、困難なカスタマーサービスのやり取りを処理するための現実的なシナリオを特徴としています。視覚的なプレゼンテーションはダイナミックでケーススタディに基づいており、プロフェッショナルでわかりやすい音声トラックでサポートされています。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、アクセス性を向上させ、これらの困難な顧客交流における重要なコミュニケーションポイントを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客エスカレーションビデオの作成方法

高度なAIを使用して、カスタマーサービスチームに専門的なエスカレーション緩和戦略を装備するための魅力的で製品に正確なトレーニングビデオを迅速に開発します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
現実的なカスタマーサービスシナリオに焦点を当てたビデオスクリプトを作成することから始めます。次に、HeyGenの多様なAIアバターライブラリから選択し、画面上のプレゼンターとして使用し、AIビデオ作成のための一貫したプロフェッショナルな配信を確保します。
2
Step 2
関連するビジュアルでカスタマイズ
メディアライブラリからストックメディア、画像、またはブランディング要素を追加して、カスタマーサービストレーニングビデオを強化します。事前にデザインされたテンプレートを利用して、ビデオ制作を効率化し、一貫した外観を維持します。
3
Step 3
多言語ボイスオーバーを生成
スクリプトから正確な多言語ボイスオーバーを生成して、エスカレーション緩和トレーニングの範囲を拡大します。さまざまなアクセントや言語から選択して、グローバルチームにトレーニングがアクセス可能であることを確保します。
4
Step 4
AIトレーニングをエクスポートして配布
トレーニングが完成したら、希望のアスペクト比と品質を選択してAIトレーニングビデオを最終化します。学習管理システム（LMS）へのシームレスな統合やチームへの直接配布のために簡単にエクスポートして共有し、効果的な戦略で彼らを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客成功事例を紹介

成功したエスカレーション緩和シナリオとポジティブな顧客解決を、説得力のあるAI駆動のビデオ証言で強調します。

background image

よくある質問

HeyGenは効果的なカスタマーサービストレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenはAIビデオ作成を活用して、カスタマーサービストレーニングビデオの制作を効率化し、エージェントトレーニングのための魅力的なコンテンツを迅速に開発できるようにします。AIアバターと多様なテンプレートを利用して、顧客とのやり取りを向上させ、エスカレーション緩和トレーニングを強化するカスタマイズされたビデオトレーニングを作成できます。

HeyGenはインシデント管理トレーニングのための顧客エスカレーションビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、顧客エスカレーションビデオと強力なインシデント管理トレーニングコンテンツを簡単に作成できるようにします。プラットフォームは現実的なシナリオをサポートし、多言語のボイスオーバーを提供することで、エスカレーションを感情的にコントロールしながら処理するための準備を整えます。

HeyGenはスケーラブルなAIトレーニングビデオの理想的なプラットフォームですか？

HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームはスケーラビリティを考慮して設計されており、リモート従業員のトレーニングやグローバルチーム向けに高品質なAIトレーニングビデオを効率的に制作できます。テキストからビデオへの生成機能や無料のテキストからビデオへのジェネレーターなどの機能を活用して、トレーニングコンテンツを簡単に強化し、すべてのモジュールで一貫したメッセージを確保できます。

HeyGenはエスカレーション緩和のためのインタラクティブなビデオトレーニングの開発をサポートしていますか？

はい、HeyGenはエスカレーション緩和トレーニングやプロセスのウォークスルーに特に効果的な、ダイナミックでインタラクティブなビデオトレーニングモジュールの作成を可能にします。AIアバターやリッチメディアを組み込んで、練習シナリオをシミュレートし、エージェントがコミュニケーション技術とアクティブリスニングを習得するのを支援します。