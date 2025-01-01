顧客ドロップオフ説明動画を簡単に作成
リアルなAIアバターを活用して、魅力的で個別化された説明動画で顧客満足度を向上させ、オンボーディングを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存ユーザー向けに60秒の製品チュートリアル動画を開発し、特定のドロップオフ手順をクリーンでプロフェッショナルな美学で詳細に説明し、画面録画と明確なナレーション生成を組み込んで、"ハウツー動画"を最適に理解できるようにします。
ドロップオフポリシーに関するよくある質問に答える30秒の顧客教育動画を制作し、魅力的なアニメーショングラフィックスとダイナミックなAIアバターを活用し、アクセスしやすく重要な指示を簡単に理解できるように正確な字幕/キャプションをサポートします。
多様な顧客層に包括的なドロップオフ指示を提供する50秒の多言語動画を設計し、洗練されたAIアバターがスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を通じてコンテンツを提供し、これらの"顧客成功動画"がグローバルにアクセス可能で包括的であることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして顧客教育動画の作成を効率化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを使用して、魅力的なAI駆動の顧客教育動画を迅速に作成する力を企業に提供します。これにより、高品質な説明動画の制作プロセスが大幅に効率化され、視聴者に一貫した最新のコンテンツを提供できます。
HeyGenのプラットフォームを使用してどのような種類のトレーニング動画を制作できますか？
HeyGenは、顧客オンボーディング動画、カスタマーサービストレーニング、製品チュートリアル、ハウツー動画など、幅広いトレーニング動画の作成を支援します。これらを個別化された動画、画面録画、プロフェッショナルなテンプレートで強化し、学習をより効果的で魅力的にします。
HeyGenは多言語の説明動画を作成するためのソリューションを提供していますか？
はい、HeyGenは多言語動画の作成を強力にサポートしており、指導コンテンツでグローバルな視聴者にリーチすることができます。AIアバターはさまざまな言語でメッセージを伝えることができ、効果的な動画翻訳と幅広い顧客教育を保証します。
HeyGenはユーザー向けに個別化された説明動画を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、個々のユーザーのニーズに合わせた個別化された説明動画の作成を可能にし、顧客教育を強化します。AIアバターを活用することで、より深く共鳴するターゲットメッセージを届け、ユーザー満足度と製品採用を向上させます。