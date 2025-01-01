顧客データ品質ビデオを作成してエンゲージメントを向上
HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、顧客データを動的でパーソナライズされたビデオキャンペーンに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
データエンジニアとMLOpsスペシャリストを対象に、HeyGenのビデオ作成自動化ソフトウェアが既存の顧客データパイプラインとシームレスに統合される様子を示す、90秒のモダンで洗練されたビデオを制作してください。このビデオには、鮮明なデータビジュアライゼーショングラフィックス、自信に満ちたボイスオーバー生成を使用したナレーション、アクセシビリティのための字幕/キャプションを含め、効率的なデータ処理ワークフローを示します。
開発者とSaaSプロダクトマネージャー向けに、HeyGenのAPIを活用してデータ駆動型ビデオを大規模に自動化する方法を詳述する、2分間の魅力的でソリューション指向のビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションには、統合プロセスの明確なステップバイステップのビジュアルを含め、落ち着いた権威ある声で説明し、最終出力をアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して最適化し、メディアライブラリ/ストックサポートの要素を組み込みます。
ビジネスアナリストとデータサイエンティスト向けに設計された、動的でイラスト的な60秒のビデオを作成し、複雑な顧客データ品質メトリクスを視覚化する動的ビデオの作成を探ります。このビデオには、アニメーション化されたデータポイント間のクイックカットを組み込み、AIアバターによるエネルギッシュでありながら正確なナレーションを特徴とし、さまざまなテンプレートとシーンを使用して多様なデータシナリオを効果的に提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてデータ駆動型ビデオの作成を自動化しますか？
HeyGenは高度なAIとビデオ自動化ソフトウェアを活用して、データ駆動型ビデオの制作を効率化します。当社のプラットフォームを使用すると、顧客データを魅力的でパーソナライズされたビデオコンテンツに大規模に変換でき、手作業を大幅に削減します。
HeyGenは既存のシステムと統合してビデオキャンペーンをパーソナライズできますか？
はい、HeyGenは現在のCRMやデータプラットフォームとシームレスに統合するための強力なAPIを提供しています。これにより、データ駆動型ビデオを自動化し、特定のオーディエンスセグメントや顧客データに基づいてパーソナライズされたビデオキャンペーンを動的に作成できます。
HeyGenはどのような種類のビデオコンテンツを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、パーソナライズされたビデオ広告、マーケティングビデオ、社内コミュニケーションなど、さまざまなビデオコンテンツを作成する力を提供します。さまざまなビデオテンプレート、AIアバター、ブランディングコントロールを使用して、プロフェッショナルで動的なビデオを効率的に生成できます。
HeyGenは自動化されたビデオ制作において品質と一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは洗練されたAIアバター、プロフェッショナルなボイスオーバー生成、カスタマイズ可能なブランディングコントロールを通じて、自動化されたビデオ制作において高品質を維持します。これにより、すべてのビデオコンテンツが一貫性があり、魅力的で、ブランドアイデンティティに完全に一致し、大規模に制作されても品質が保たれます。