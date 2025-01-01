顧客コミュニケーションビデオを作成してエンゲージメントと情報提供を

AIボイスオーバーを使用して、テキストを瞬時にプロフェッショナルな顧客コミュニケーションビデオに変換し、エンゲージメントと効率を向上させましょう。

235/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製品やサービスに関するよくある質問に迅速に答える45秒の情報提供ビデオを開発し、サポートの問い合わせを減らすことを目指します。このビデオは、一般的な問題に対する迅速な解決策を求める顧客を対象としています。明確で直接的な視覚スタイルを採用し、役立つ画面上のテキストオーバーレイを組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成された落ち着いた安心感のあるAIボイスオーバーを使用し、字幕/キャプションで明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
既存の顧客基盤に向けて、重要な新製品のアップデートや機能リリースを発表するための30秒の魅力的な顧客コミュニケーションビデオが必要です。このビデオは、改善がどのように彼らの体験を向上させるかを強調し、活気に満ちたモーショングラフィックスと自信に満ちた配信を利用して、ダイナミックでモダンな視覚スタイルを採用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単に作成でき、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで強化されます。
サンプルプロンプト3
顧客の成功事例を鮮やかに示し、あなたのソリューションが実際にどのように影響を与えたかを見込み顧客に示す、インスピレーションを与える60秒のビデオ証言スニペットを作成することを想像してください。視覚と音声のスタイルは本物で温かく、説得力のあるストーリーテリングに焦点を当て、微妙で高揚感のあるバックグラウンドスコアを使用し、HeyGenのAIアバターを使用してビデオ要素をカスタマイズし、影響力のある配信を可能にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客コミュニケーションビデオの作成方法

AIを活用したビデオで顧客を効果的にエンゲージし、複雑なメッセージを簡素化し、顧客体験を容易に向上させましょう。

1
Step 1
スタートポイントを選択
プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選ぶか、既存のスクリプトを貼り付けて開始します。HeyGenの「テンプレートとシーン」は、あらゆるコミュニケーションニーズに迅速なスタートを提供します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を追加
メッセージを伝えるために「AIアバター」を追加してビデオをパーソナライズするか、ブランドの声とビジュアルに完全に一致するように独自のメディアをアップロードします。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げとアクセシビリティを適用
「字幕/キャプション」を自動生成して明確さとリーチを確保します。AIボイスオーバーを使用して多言語バージョンを作成し、多様なオーディエンスとつながりましょう。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを利用して、あらゆるプラットフォームに適した完成したビデオを準備し、顧客コミュニケーションがどこでも完璧に見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客オンボーディングと教育を作成

.

包括的なオンボーディングビデオと教育コースを開発し、新規顧客を効率的に案内し、製品の採用を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な顧客コミュニケーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな顧客コミュニケーションビデオを迅速かつ効率的に作成する力を提供します。AIプレゼンターと多様なビデオテンプレートを活用して、視覚的に魅力的で洗練された最終製品を作成し、視聴者に響くコンテンツを提供します。

HeyGenを使ってどのような顧客サービスビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、ハウツービデオ、トラブルシューティングガイド、オンボーディングビデオなど、多様な顧客サービスビデオを簡単に作成できます。AIビデオ作成ツールを使用して、明確で簡潔で役立つコンテンツを提供し、顧客体験を向上させましょう。

HeyGenを使用して作成したビデオ証言をカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenでは、ビデオ証言を完全にカスタマイズして、ブランドに完全に一致させることができます。ロゴやブランドカラーを組み込み、ユニークなビデオスクリプトを作成して、顧客ストーリービデオに本物のパーソナライズされたタッチを加えましょう。

HeyGenはどのようにして顧客サービストレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を通じて、効果的な顧客サービストレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。複雑な制作なしで、豊富で多言語のコンテンツやダイナミックなロールプレイシナリオを開発し、効率的に魅力的な顧客サービストレーニングビデオを作成するのに役立ちます。