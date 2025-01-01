簡単に顧客発表ビデオを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、マーケティングキャンペーンや社内コミュニケーションのためのプロフェッショナルなビデオを簡単に制作。
重要な会社のマイルストーンをすべての顧客や潜在的なリードと共有するために、温かくプロフェッショナルな60秒の発表ビデオを作成しましょう。インスピレーションを与えるビジュアルと軽やかなオーケストラ音楽を利用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を作り、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
今後のサービス改善や予定されているメンテナンスについて、簡潔な30秒の顧客発表ビデオで顧客に知らせましょう。安心感を与えるクリアなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、落ち着いたバックグラウンドミュージックで影響を受けるユーザーの信頼を築き、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームに最適化します。
ソーシャルメディアのフォロワーや新しい見込み客に向けて、特別なオファーやイベントを強調する15秒の目を引くプロモーション発表ビデオを生成しましょう。ダイナミックなビジュアルスタイルをデザインし、エキサイティングでトレンドの音楽を組み合わせ、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートとカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、迅速に注目を集め、エンゲージメントを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な顧客発表ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、プロフェッショナルな発表ビデオを簡単に制作することを可能にします。幅広い発表ビデオテンプレートから選択し、ブランドメッセージに合わせてカスタマイズすることで、効果的な顧客コミュニケーションを実現します。
HeyGenはさまざまな種類の発表ビデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは製品アップデートや会社のニュースなどに適した多様な発表ビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートをブランド、メディア、スクリプトで簡単にカスタマイズし、メッセージに独自性を持たせたプロフェッショナルなビデオを作成できます。
HeyGenは発表ビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenのAI機能は、スクリプトの作成と発表ビデオのボイスオーバー生成を簡素化します。プラットフォームを使用して、テキストを直接魅力的なビデオに変換し、AIアバターを活用して洗練された最終製品を保証します。
HeyGenで発表ビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランド、背景、アスペクト比などのビデオ要素をカスタマイズするための完全なコントロールを提供します。発表ビデオがプロフェッショナルで、会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにし、効果的なコミュニケーションを実現します。