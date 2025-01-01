顧客アドボカシー動画を作成して信頼と売上を構築
本物の顧客ストーリーを強力なマーケティング資産に変換。HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なビデオ証言を迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般消費者やソーシャルメディアのフォロワー向けに、AIアバターが本物のレビューを届ける30秒の顧客証言動画が必要です。この動画のビジュアルとオーディオスタイルは、明るくモダンで、ダイナミックな音楽を取り入れて注意を引くようにします。HeyGenのAIアバターを活用して、ライブ映像なしで顧客の声を生き生きと表現しましょう。
製品を検討しているユーザーや社内のカスタマーサポートチームに理想的な、45秒の顧客フィードバック動画を作成し、あなたのソリューションがどのように重要な問題を解決したかを説明します。ビジュアルスタイルは共感的で解決志向にし、画面上のテキストで重要なポイントを強調します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、アクセシビリティと明確さを確保してください。
ブランドアドボケートや新規顧客候補に実用的なアプリケーションを示す50秒の動画をデザインし、「どのように使用するか」のシナリオをシミュレートします。ビジュアルスタイルは魅力的でカジュアルにし、さまざまなシーンとビジュアルトランジションを取り入れて視聴者を引きつけます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、ダイナミックな物語を迅速に組み立てることで制作プロセスを強化しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして顧客アドボカシー動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、本物の顧客アドボカシー動画や証言の作成プロセスを簡素化します。これにより、従来のビデオ制作の複雑さを排除し、魅力的な顧客ストーリーを効率的に収集し、紹介することが容易になります。
HeyGenはマーケティングキャンペーン向けのB2B顧客アドボカシー動画をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenはB2B顧客アドボカシー動画に最適で、企業がターゲットオーディエンスに共鳴する魅力的な顧客ストーリーを作成するのを可能にします。HeyGenのブランディングコントロールを活用して、すべてのマーケティングキャンペーンやソーシャルメディアチャネルでの一貫性を確保してください。
HeyGenは高品質な顧客証言動画を確保するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなAIアバター、ナレーション生成、自動字幕/キャプションなどの機能を提供し、優れた品質の動画を制作するのを助けます。また、メディアライブラリやさまざまなテンプレートにアクセスして、顧客証言を編集し、洗練することもできます。
HeyGenは異なるプラットフォームでの顧客ストーリーの効果的な配信を促進しますか？
はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズや多様なエクスポートオプションを通じて、さまざまなマーケティングキャンペーンやソーシャルメディアプラットフォームに顧客ストーリーを簡単に適応させることができます。これにより、貴重な顧客フィードバックやユーザー生成コンテンツが最も広いオーディエンスに届くことを保証します。