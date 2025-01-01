強いチームのための文化変革ビデオを作成
従業員のエンゲージメントを高め、会社の価値観を魅力的なコンテンツで共有しましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なビデオを簡単に作成できます。
グローバルな労働力と新入社員を対象に、組織全体でインクルージョンと多様性を効果的に促進する60秒の短いビデオを制作してください。多様なイメージと暖かい色調のパレットを使用し、落ち着いた明瞭なナレーションで会社の価値観を伝えましょう。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、すべての視聴者にプロフェッショナルで包括的な音声体験を提供し、真にグローバルな帰属意識を育みます。
職場内でのチームコラボレーションを強化するために、チームリーダーとプロジェクトマネージャー向けに特別に作成された30秒のインパクトのあるビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションには、ダイナミックなモーショングラフィックスと情報豊富なインフォグラフィックスを組み合わせ、簡潔でモチベーショナルなナレーションを添えましょう。この魅力的なビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して簡単に作成でき、書かれたアイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変えます。
従業員と外部の利害関係者の両方を対象とした、持続可能性プロジェクトを強調し、会社のコアバリューを強化することを目的とした50秒の企業文化ビデオを作成してください。ビジュアルの美学は自然をテーマにし、企業の社会的責任を反映したもので、真実味があり、ポジティブで責任感のあるトーンで伝えます。HeyGenの字幕/キャプション機能を統合して、すべての視聴者にメッセージを明確に伝え、最大限のアクセス性とリーチを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な文化変革ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIツールとリアルなAIアバターを使用して、組織がインパクトのある文化変革ビデオを作成するのを支援します。これにより、会社の価値観を効果的に伝え、従業員のエンゲージメントを簡単に高めることができます。
HeyGenは組織内でのインクルージョンと多様性を促進するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、多様なAIアバターと強力な多言語吹き替え機能を提供し、組織がグローバルな労働力にアクセス可能な魅力的なビデオを作成することで、インクルージョンと多様性を促進します。さらに、自動生成されたキャプションにより、すべての視聴者にとってコンテンツが包括的になります。
HeyGenはチームのコラボレーションと従業員のエンゲージメントを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なプラットフォームは、従業員の証言や社内コミュニケーションを簡単に作成し、チームのコラボレーションを強化し、従業員のエンゲージメントを高めることができます。パーソナライズされた魅力的なビデオを作成することで、組織はより強いコミュニティ意識と共通の目的を育むことができます。
HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのようなAIツールを利用していますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの生成、カスタマイズ可能なAIアバター、インテリジェントなAI吹き替えなどの最先端のAIツールを活用して、ビデオ制作を効率化します。これにより、自動生成されたキャプションや画面上のテキストなどの機能を備えたプロフェッショナルな文化変革ビデオを迅速に制作できます。