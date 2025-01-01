文化的原則ビデオを簡単に作成
スクリプトを魅力的な文化ビデオに変換し、会社の価値観を示し、社員の定着を促進します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用してください。
現在の社員向けに、社員の定着率や共有体験のストーリーを強調する60秒の動画を開発してください。この動画は、実際のチームメンバーが自分の貢献や会社の原則がどのようにポジティブな環境を育むかを語る、オーセンティックなインタビュー形式のビジュアルとオーディオアプローチを採用します。字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するBロールを使用して物語を強化します。
外部の視聴者、潜在的なパートナー、ソーシャルメディアのフォロワー向けに、企業文化の重要な側面を紹介する30秒のダイナミックな動画を制作してください。この魅力的な作品は、クイックカット、アップビートなバックグラウンドミュージック、モダングラフィックスを特徴とし、視聴者を引き込み、雇用者ブランドを強化します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
新入社員のオンボーディング用に、2つの重要な文化的原則を明確に説明する45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明確で情報豊かで、アニメーション要素やインフォグラフィックスタイルのビジュアルを取り入れて複雑なアイデアを説明することができます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、メッセージの正確性と一貫性を確保し、フレンドリーなボイスオーバー生成で補完します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な企業文化ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、企業文化ビデオを迅速に作成することを可能にします。これにより、会社の価値観を効果的に伝え、ダイナミックなビジュアルコンテンツを通じて雇用者ブランドを強化します。
HeyGenはリクルートメントビデオにどのような利点を提供しますか？
HeyGenはテキストを魅力的なビジュアルナラティブに変換することで、インパクトのあるリクルートメントビデオや社員の証言を簡単に作成します。これにより、トップタレントを引き付け、リクルートメントプロセスを最適化できます。
HeyGenは企業文化ビデオの制作を拡大するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは強力なビデオ制作プラットフォームとして、企業文化ビデオの制作を効率的に拡大することを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、自動編集機能を活用して、すべてのコミュニケーションで一貫性と品質を維持します。
HeyGenは社員の定着とオンボーディングを強化しますか？
HeyGenは魅力的な文化ビデオの迅速な作成を可能にすることで、社員の定着を効果的にサポートし、オンボーディングを効率化します。会社の価値観や社員のストーリーを簡単に共有し、コミュニティとつながりの強い感覚を育みます。