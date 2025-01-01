新入社員を引き付ける文化オリエンテーションビデオを作成

HeyGenのAIアバターを活用して、新入社員を引き付け、会社の文化を紹介するダイナミックなオンボーディングビデオを作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
見込み候補者と現社員を対象にした60秒の「一日の生活」スタイルの文化ビデオを作成し、プロフェッショナルで包括的なビジュアルとインスパイアリングな音楽トラックで活気ある職場文化を紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、社員のエンゲージメントと成長への会社のコミットメントを語り、私たちの環境への本物の一瞥を提供します。
サンプルプロンプト2
新しいチームメンバー向けに30秒の簡潔なオリエンテーションビデオを制作し、オンボーディングプロセスをナビゲートするための重要なクイックヒントをエネルギッシュなグラフィックとクリーンでミニマリストなビジュアルスタイルで提示します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、すべての新入社員が役割に対する一貫した魅力的な紹介を受けることを保証する洗練されたビデオコンテンツを効率的に作成します。
サンプルプロンプト3
すべての社員と外部ステークホルダーを対象にした90秒の会社文化の深掘りを行い、シネマティックなビジュアルスタイルと多様で本物の映像を使用し、落ち着いた音楽スコアと組み合わせます。この「文化ビデオ」は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートによって強化され、高品質で関連性のあるビジュアルを確保し、新入社員の間に独自の価値観を真に反映し、帰属意識を育むことができます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

文化オリエンテーションビデオの作成方法

新しいチームメンバーを効果的に歓迎し、会社の独自の精神と価値観を紹介する魅力的でブランドに合った文化オリエンテーションビデオを作成しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
主要なメッセージと会社の価値観をまとめます。HeyGenのテキストからビデオへの機能を利用して、書かれたスクリプトを直接魅力的な音声コンテンツに変換し、オリエンテーションビデオにします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートから選びます。ビデオには、会社の多様な労働力と文化を反映する包括的なビジュアルを含めるようにします。
3
Step 3
メッセージを洗練
背景音楽と自動字幕/キャプションを追加して、明確さとエンゲージメントを高め、オンボーディングの新入社員にとってビデオが効果的でアクセスしやすいものにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
ブランドのロゴとカラーをブランディングコントロールを使用して適用し、一貫性を保ちます。その後、さまざまなアスペクト比で洗練されたビデオコンテンツをエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな歓迎と文化ビデオを作成

会社の独自の文化と価値観を効果的に伝えるインパクトのあるビデオを作成し、新入社員をインスパイアし、強い帰属意識を育みます。

よくある質問

HeyGenは新入社員向けの魅力的な文化オリエンテーションビデオをどのように作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、新入社員向けのダイナミックな文化オリエンテーションビデオを作成する力を企業に提供します。これにより、オンボーディングプロセスが効率化され、会社の文化が一貫してプロフェッショナルに伝えられます。

HeyGenは私たちの会社の独自の文化を反映するオリエンテーションビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴやカラーをオリエンテーションビデオに直接統合できます。カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、職場文化を完璧に捉え、社員のエンゲージメントを高めます。

HeyGenは広範なビデオ制作経験がなくても洗練されたトレーニングビデオを効率的に制作できますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なテキストからビデオへの変換と使いやすいテンプレートを通じて、洗練されたトレーニングビデオの作成を簡素化します。プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、字幕を追加することで、複雑なビデオ制作の専門知識を必要としません。

HeyGenは社員のオンボーディングプロセスのために包括的なビジュアルを作成するのをどのようにサポートしますか？

HeyGenは多様なAIアバターと包括的な字幕生成を提供し、すべての新入社員に共鳴する包括的なビジュアルを作成できます。これにより、オンボーディングプロセスがすべての人にとってアクセスしやすく、歓迎されるものになります。