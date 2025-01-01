変革を促すCSRイニシアチブビデオを作成
AIボイスオーバーを使用して、企業の社会的責任メッセージを魅力的なコンテンツに変え、観客を魅了し、実際のコミュニティへの影響を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般の人々やソーシャルメディアのフォロワー向けに、特定の企業の社会的責任プロジェクトを強調する30秒のビデオを作成します。テンポの速い、視覚的にダイナミックなスタイルで、画面上のテキストとインスパイアリングなトーンを使用し、HeyGenの使いやすいテンプレートとスクリプトからのテキスト-ビデオを活用して、効果的なストーリーテリング技術を実現します。
従業員や内部関係者向けに、CSRイニシアチブの「1日の流れ」を示す60秒の内部コミュニケーションビデオを制作します。実際の映像とHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの厳選されたストックメディアを組み合わせ、共感的で本物の視覚と音声スタイルを持ち、穏やかなAIボイスでCSRイニシアチブビデオを作成します。
求職者や業界の仲間向けに、簡潔な20秒のCSRビデオ制作概要をデザインします。クリーンでモダン、かつインパクトのある視覚スタイルと太字のタイポグラフィを使用し、HeyGenのスクリプトから直接生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、主要な成果を明確に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なCSRビデオを簡単に作成できますか？
HeyGenは使いやすいテンプレートと強力なAI機能を提供し、魅力的なCSRビデオを迅速に作成できます。スクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなAIボイスオーバーで魅力的なビジュアルストーリーに変換できます。
HeyGenはCSRビデオ制作にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、CSRビデオ制作を効率化します。これらの洗練されたAI機能は、ストーリーテリング技術を生き生きとさせ、企業の社会的責任メッセージを効果的に伝えます。
HeyGenを使用してコミュニティインパクトビデオにブランドを付けることはできますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、コミュニティインパクトビデオが組織のアイデンティティに一致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、すべてのCSRビデオで一貫したビジュアルプレゼンスを維持できます。
HeyGenのビデオテンプレートを使用してCSRビデオをどのくらい早く制作できますか？
HeyGenの豊富なビデオテンプレートライブラリを使用すると、広範な編集やポストプロダクションなしで効率的にCSRイニシアチブビデオを作成できます。テンプレートを選択し、スクリプトを追加して、HeyGenにプロフェッショナルなビデオを生成させるだけです。