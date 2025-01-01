CSRインパクトビデオであなたのストーリーを強化

プロフェッショナルなCSRビデオを迅速に制作し、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換して企業の影響を強調しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
従業員や環境意識の高い消費者に、企業の持続可能性と環境への取り組みを知らせるための、魅力的な45秒の企業の社会的責任ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、自然のグラフィックを取り入れ、穏やかで楽観的なサウンドトラックを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、重要な事実や統計を提示し、グリーンな実践へのコミットメントを示しましょう。
サンプルプロンプト2
透明性と長期的なビジョンを強調する、30秒の簡潔なインパクトビデオを制作し、企業の社会的責任の全体的な枠組みを説明してください。このビデオは一般の人々やステークホルダーを対象としており、プロフェッショナルで魅力的なモーショングラフィックススタイルを採用し、明確で簡潔なテキストオーバーレイと権威あるが親しみやすいトーンを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、企業の影響を効果的に伝えましょう。
サンプルプロンプト3
地元の慈善活動におけるチームの情熱的な関与を「舞台裏」から見せる、真実味のある60秒のCSRストーリーテリング作品を開発してください。このビデオは、将来の従業員や内部チームを対象としており、多様なストックメディアを使用して達成される本物の率直なビジュアルスタイルを利用し、親しみやすい会話調のボイスオーバーと活気に満ちたモチベーショナルな音楽を使用します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ビジュアルナラティブを強化し、企業の社会的責任の取り組みを生き生きと見せましょう。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

CSRインパクトビデオの作成方法

強力なAI駆動のビデオツールを使用して、企業の社会的責任の取り組みを効果的に示し、観客とつながりましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
企業ストーリーテリングのために設計されたAI駆動のビデオテンプレートから選択します。これにより、CSRイニシアチブビデオを伝えるためのプロフェッショナルな基盤が提供されます。
2
Step 2
ストーリーを作成
スクリプトを貼り付けるか、AIにより企業の影響を強調する魅力的なストーリーテリングを支援させます。ボイスオーバー生成を使用して、ナラティブをシームレスに生き生きとさせましょう。
3
Step 3
AIでパーソナライズ
ロゴや色を含むブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自性を加えます。カスタムビジュアルを組み込むか、メディアライブラリから選択し、AIアバターを利用して企業の社会的責任ビデオをパーソナライズしましょう。
4
Step 4
インパクトをエクスポート
自動字幕/キャプションでメッセージがアクセス可能であることを確認します。最終的な洗練されたビデオをエクスポートする前に、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整してインパクトビデオを最適化します。

使用例

コミュニティインパクトストーリーを紹介

企業の社会的責任の取り組みとコミュニティインパクトストーリーを、魅力的で引き込まれるAIビデオを通じて強調します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして影響力のある企業の社会的責任ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとAI駆動のビデオテンプレートを活用して、強力なCSRインパクトビデオの作成を効率化します。直感的なビデオ作成プラットフォームにより、プロフェッショナルなCSRビデオを迅速かつ効率的に制作し、企業の影響を示すことができます。

HeyGenは魅力的なCSRストーリーテリングのためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは効果的なCSRストーリーテリングのために、先進的なスクリプト作成とリアルなボイスオーバー生成を含む強力なAI機能を提供しています。カスタマイズ可能なAIアバターと使いやすいテンプレートを使用して、企業の社会的責任の取り組みが観客に深く響くようにすることができます。

HeyGenはCSRイニシアチブビデオを迅速かつ効率的に制作するのに適していますか？

もちろんです。HeyGenは迅速なビデオ制作のために設計されており、広範なビデオ編集の経験がなくても高品質なCSRイニシアチブビデオを作成できます。AI駆動のビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、従来の方法よりも速く魅力的なビデオを組み立てることができます。

HeyGenは特定のブランドガイドラインに合わせて企業ビデオテンプレートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、インパクトビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。企業ビデオテンプレートを使用して、ロゴや色を簡単にカスタマイズし、すべての企業コミュニケーションで一貫したプロフェッショナルなブランドイメージを維持します。