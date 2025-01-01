顧客を感動させるCSM引き継ぎビデオを作成
AIアバターを使用して簡単に作成された個別化されたビデオで、カスタマーサクセスを向上させ、コミュニケーションを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサクセスマネージャー（CSM）向けに、クライアントの移行中のコミュニケーションを効率化することに焦点を当てた60秒の情報ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンで構造化されており、アップビートなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなAIアバターが伴います。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、包括的なCSM引き継ぎビデオテンプレートを迅速に生成します。
オンボーディングスペシャリストとアカウントマネージャー向けに、AI駆動のビデオが顧客エンゲージメントを大幅に向上させる方法を示す30秒のダイナミックなビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはフレンドリーでエネルギッシュであり、クリアな字幕が明確さを保証します。HeyGenのAI駆動のビデオ機能を活用して、新しい顧客に響く魅力的なコンテンツを作成します。
グローバルセールスとカスタマーサクセスチーム向けに、シームレスなセールスからCSMへの引き継ぎのベストプラクティスを示す50秒のモダンなビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは包括的であり、多様な市場を表すさまざまなストックメディアを利用します。HeyGenのボイスオーバー生成を組み込んで多言語のボイスオーバーを提供し、グローバルなコミュニケーションとリーチを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてセールスからCSMへの引き継ぎプロセスを効率化しますか？
HeyGenは、チームがCSM引き継ぎビデオを効率的に作成できるようにし、新しい顧客のスムーズな移行を確保します。AI駆動のビデオプラットフォームとカスタマイズ可能なCSM引き継ぎビデオテンプレートを活用して、明確で個別化されたコミュニケーションを提供し、初日からカスタマーサクセスを向上させます。
HeyGenでビデオ作成に使用できるAIアバターの種類は？
HeyGenは、スクリプトを生き生きとさせる多様なリアルなAIアバターを提供しています。さまざまなプロフェッショナルなプレゼンターから選択して、魅力的で高品質なAI駆動のビデオを迅速かつ効果的に作成できます。
HeyGenは顧客エンゲージメントのための個別化されたビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、顧客エンゲージメントやオンボーディングを含むさまざまな目的のために個別化されたビデオを簡単に生成できます。豊富なビデオテンプレートライブラリと強力なビデオジェネレーターを活用してコンテンツをカスタマイズし、各メッセージが直接オーディエンスに響くようにします。
HeyGenはインパクトのあるビデオテスティモニアルの作成を支援しますか？
はい、HeyGenはテキストを魅力的なAI駆動のビデオに変換することで、説得力のあるビデオテスティモニアルを簡単に制作できるようにします。プラットフォームはビデオ作成を効率化し、ブランディングを組み込んで本物の顧客ストーリーを生成し、顧客エンゲージメントを向上させます。