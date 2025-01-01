AIでCSプレイブックビデオを作成：カスタマーサクセスを向上

魅力的なAI駆動のビデオとプロフェッショナルなボイスオーバー生成でオンボーディングとカスタマートレーニングを強化。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のカスタマーサクセスチームとマネージャー向けに、更新されたカスタマーサクセス戦略を示す45秒のダイナミックなビデオを制作してください。モダンで簡潔なビジュアルスタイルを採用し、ブランド化されたシーンとスクリプトからの効率的なテキストからビデオへの変換機能を活用して、組織全体で魅力的なプレイブックビデオを促進します。
サンプルプロンプト2
複雑なカスタマーサクセスの課題に対処する2分間の包括的なビデオを開発し、シニアCSリーダーとグローバルなカスタマーサクセスチームを対象にします。指導スタイルは詳細で明確であり、普遍的な理解のために字幕を使用し、AI駆動のプレイブックビデオを活用してソリューションを提示し、スケーラビリティを効果的に示します。
サンプルプロンプト3
洗練されたカスタマーサクセスプレイブックが収益戦略にどのように貢献するかを示す具体的な実例をスポットライトする30秒の簡潔なビデオを作成してください。このパンチの効いた視覚的に魅力的なクリップは、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してインパクトのあるビジュアルを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

CSプレイブックビデオの作成方法

カスタマーサクセス戦略を迅速に魅力的なAI駆動のプレイブックビデオに変換し、チームを強化し、HeyGenで業務を拡大します。

1
Step 1
スクリプトを作成しアバターを選択
まず、プレイブックの内容を作成します。その後、HeyGenのAIアバターを活用してスクリプトをAI駆動のプレイブックビデオに変換し、プロフェッショナルなプレゼンターの多様なライブラリから選択します。
2
Step 2
シーンとブランディングをカスタマイズ
HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、ビデオをブランドに合わせて調整します。会社のロゴ、色、特定の要素を組み込んで、ブランド化されたシーンの一貫した外観を作成します。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成し詳細を追加
HeyGenの自然な音声生成を使用してスクリプトの明確さと魅力を高めます。これにより、明確なAIボイスオーバーを作成し、メッセージを強化するために字幕を含めることができます。
4
Step 4
プレイブックをエクスポートし共有
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、説得力のあるカスタマーサクセスプレイブックビデオを完成させます。高品質のコンテンツをチームやカスタマートレーニングプラットフォームに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

実例でプレイブック戦略を説明

説得力のあるカスタマーサクセスストーリーとシナリオをプレイブックに統合し、チームに実践的なコンテキストと具体的な結果を提供します。

よくある質問

HeyGenはカスタマーサクセスプレイブックビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをリアルな「AIアバター」と「AIボイスオーバー」を使用して魅力的なコンテンツに変換することで、「カスタマーサクセスプレイブックビデオ」の作成プロセスを簡素化します。これにより、チームの時間とリソースを節約する「シームレスなビデオ作成」が可能になります。

HeyGenでCSプレイブックビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、あなたの「CSプレイブックビデオ」が会社の美学に完全に一致するように、広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、色、そして「ブランド化されたシーン」を簡単に組み込んで、一貫した「カスタマーサクセス戦略」を維持できます。

HeyGenは魅力的なプレイブックビデオのためにどのような高度なAI機能を提供しますか？

HeyGenは最先端の「AIアバター」と「AIボイスオーバー」を活用して、非常に「魅力的なプレイブックビデオ」を制作します。さらに、「多言語ボイスオーバー」をサポートしており、「AI生成ビデオ」が多様なグローバルオーディエンスに効果的に届くようにします。

HeyGenはカスタマーサクセスビデオコンテンツのスケーリングにどのように貢献しますか？

HeyGenは「カスタマーサクセスチーム」が一貫した高品質の「カスタマーサクセスプレイブックビデオ」を迅速に作成することで「スケーラビリティを最適化」するのを支援します。これにより、「カスタマートレーニング」が加速し、「オンボーディングプロセス」が効率化され、より広範な「カスタマーサクセス戦略」のためのリソースが解放されます。