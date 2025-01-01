クルーズエクスカーション安全ビデオを簡単に作成

包括的な乗客安全指示と緊急手順トレーニングを迅速にデザイン。プロフェッショナルで魅力的なビデオのためにカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用。

193/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
アクティブなショアエクスカーションの準備をしている乗客向けに、45秒の簡潔なビデオを制作し、カスタマイズ可能なテンプレートを活用して重要な安全ビデオを提供します。このビデオは、シーンのエクスカーション映像のダイナミックでテンポの速いモンタージュを特徴とし、明確でインパクトのある画面上のテキスト指示を交えます。エネルギッシュで情報豊富な声がナレーションを行い、重要なガイドラインを迅速に説明します。
サンプルプロンプト2
すべてのクルーズゲスト向けに、一般的な安全プロトコルに関する説得力のあるストーリーラインを構築し、船外活動に適用される55秒の包括的なビデオを作成します。ビジュアルスタイルは、共感できるシナリオを描いた多様なストックビジュアルを使用し、落ち着いた権威あるナレーションとアクセスしやすい字幕を補完して、普遍的な理解を確保します。
サンプルプロンプト3
クルーズに戻るゲストやクイックリフレッシャーとして、特定のクルーズ安全ビデオの「することとしないこと」形式を提示する30秒のパンチの効いたビデオをデザインします。このプロンプトは、分割画面やクイックカットを使用したテンポの速いビジュアルスタイルを求めており、陽気なAIアバターが正しい行動を示し、鮮やかなビジュアルとプロフェッショナルなナレーション生成で記憶に残るインパクトのあるメッセージを強化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クルーズエクスカーション安全ビデオの作成方法

乗客の準備を確保しながら、クルーズエクスカーションのための明確で魅力的かつコンプライアントな安全ビデオを効率的に開発します。

1
Step 1
AIプレゼンターを選択
安全ビデオのスクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択して、重要なメッセージを効果的に伝えます。
2
Step 2
カスタマイズ可能なテンプレートでデザイン
カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、クルーズ安全ビデオのための魅力的で情報豊かなビジュアルストーリーラインを構築します。
3
Step 3
多言語ナレーションを生成
多言語ナレーションを生成し、自動生成された字幕で補完することで、グローバルな理解とアクセスを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
さまざまなアスペクト比でエクスポートし、希望するすべてのプラットフォームで展開できるように、エクスカーション安全ビデオを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

乗客のエンゲージメントと保持を向上

.

動的でインタラクティブなAI駆動のビデオを通じて、乗客が重要な安全情報を吸収し、記憶する方法を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なクルーズエクスカーション安全ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、複雑な乗客安全指示と緊急手順トレーニングを魅力的なAI駆動のビデオに変換します。私たちのプラットフォームを使用すると、エンターテイメント性を持たせた明確なストーリーラインを作成し、クルーズエクスカーション安全ビデオの重要な情報を最大限に保持することができます。

HeyGenはクルーズ安全ビデオコンテンツのカスタマイズにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenは、クルーズ安全ビデオのための高度な機能を提供しており、多言語ナレーション、自動生成された字幕、豊富なメディアライブラリを含みます。ブランドを簡単に統合し、特定のエクスカーション要件に合わせてコンテンツを調整することで、安全ビデオが情報豊かでブランドに合ったものになります。

HeyGenはグローバルな乗客安全のために多言語ナレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語ナレーションをサポートしており、さまざまな言語で乗客安全指示と緊急手順トレーニングを提供できます。これにより、母国語に関係なく、すべての乗客が重要な安全プロトコルを完全に理解できるようになります。

HeyGenを使用して高品質なマスタードリルビデオをどのくらい早く制作できますか？

HeyGenは高品質な安全ビデオの制作を効率化し、スクリプトから画面までの迅速な作成を可能にします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用することで、広範な制作時間をかけずに、明確で簡潔なマスタードリルビデオやその他の重要な安全コンテンツを効率的に生成できます。