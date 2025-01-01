効率的な社員育成のためのクロストレーニングビデオを作成

魅力的な企業トレーニングビデオを手軽に制作。HeyGenのAIアバターを活用して、ワークフローを効率化し、制作コストを削減しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
専門家が複雑な情報を明確で指導的なビデオに変換する必要があるシナリオを思い描いてください。この60秒のハウツービデオは、専門家とコンテンツクリエイターを対象に、クリーンで教育的なビジュアルスタイルとステップバイステップのビジュアル、そして自信に満ちた明瞭な声を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してこれらの重要なハウツービデオを効率的に作成する方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
中小企業のオーナーがクロストレーニングのための簡潔な説明ビデオを効果的に提供するにはどうすればよいでしょうか。この30秒のビデオは、中小企業のオーナーと部門長を対象に、ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを使用し、鮮明なグラフィックとアップビートなバックグラウンドミュージックトラックを組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成が高品質なビジュアルとオーディオを保証し、インパクトのある説明ビデオを作成する方法を強調します。
サンプルプロンプト3
学習＆開発スペシャリストは、多様なオーディエンスに響く魅力的な企業トレーニングビデオを作成する革新的な方法を常に模索しています。彼らのために特別に作られたこの45秒のビデオは、インタラクティブでシナリオベースのビジュアルスタイルと明確でアクセスしやすいナレーションを利用し、HeyGenの字幕/キャプションがクロストレーニングビデオのリーチとアクセス性を大幅に向上させる方法を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クロストレーニングビデオの作成方法

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、チームのために高品質で魅力的なクロストレーニングビデオを手軽に制作し、社員育成を効率化しましょう。

1
Step 1
スクリプトとストーリーボードを作成
クロストレーニングコンテンツをアウトライン化し、各シーンとダイアログを詳細に記述します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ生成」機能を活用して、「スクリプトライティング」を即座に視覚化し、制作の準備を整えましょう。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
多様な「AIアバター」からコンテンツを提示するためのものを選びます。HeyGenの豊富なストックライブラリから関連するメディアを使用して、「魅力的な企業トレーニングビデオ」を強化しましょう。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、会社の独自のブランドアイデンティティを組み込み、一貫性を保ちます。「指導ビデオ」が企業のガイドラインに沿うようにします。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、「トレーニングビデオ」を最終化し、どのプラットフォームにも適合させます。これにより、「社員オンボーディング」コンテンツがシームレスに配信できるようになります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なトレーニングビデオ制作

プロフェッショナルなクロストレーニングビデオを数分で制作し、高品質を確保しながら貴重な制作時間を節約します。

よくある質問

HeyGenは企業トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的な企業トレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが高品質なビジュアルとオーディオを生成し、制作プロセスを効率化します。

HeyGenは指導ビデオを効率的に制作するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは事前にデザインされたテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、高品質な指導ビデオを迅速に制作できます。自動字幕を使用して明確さとアクセス性をさらに向上させ、ビデオ制作のコストと時間を節約します。

HeyGenは社員オンボーディングのためのクロストレーニングビデオの作成に使用できますか？

はい、HeyGenは効果的なクロストレーニングビデオやその他の社員オンボーディングコンテンツの作成に最適です。テキストからビデオへの機能と包括的なメディアライブラリを組み合わせて、チームのために魅力的で情報豊富なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはトレーニングビデオの品質とエンゲージメントをどのように保証しますか？

HeyGenは高度なAIアバターと自然なボイスオーバー生成を通じて高品質なビジュアルとオーディオを保証し、トレーニングビデオをより魅力的にします。プラットフォームはさまざまなプラットフォームでの最適な視聴のためのアスペクト比のリサイズもサポートし、全体的なプレゼンテーションを向上させます。