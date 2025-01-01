チーム間の調整動画を簡単に作成
魅力的なAIアバターを使用して、部門間の協力を強化し、プロジェクトの更新を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のプロジェクトチームと管理者を対象にした30秒の簡潔な動画アップデートを開発し、プロジェクトの更新を効率化し、効果的なチームの調整を維持します。ビジュアルスタイルはダイナミックでデータ駆動型とし、スクリプトからのテキストを動画に変換して進捗ポイントを迅速に強調し、さまざまな視聴環境でのアクセシビリティのために明確な字幕を補完します。
新しいプロセスを学ぶ従業員向けに90秒のトレーニング動画を作成し、部門間の協力を改善し、部門全体で一貫した理解を確保します。指導的で明確なビジュアルスタイルを採用し、構造のために事前に作成されたテンプレートとシーンを活用し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れて複雑なステップを効果的に説明します。
全社の従業員とリーダーシップ向けに45秒のダイナミックな要約動画を制作し、四半期の成果と戦略的目標に関するコミュニケーションを強化します。動画制作は、インスパイアリングでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルな声でのナレーション生成を利用し、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして部門間の協力とチームの調整を強化できますか？
HeyGenは、チームが部門間の調整動画を作成することを可能にし、コミュニケーションを強化し、プロジェクトの更新を効率化します。その直感的なオンライン動画メーカーは、動画作成を簡素化し、部門間の協力を促進します。
HeyGenの動画作成プロセスにおいてAIアバターはどのような役割を果たしますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストを動画に変換する技術を活用し、書かれたコンテンツを魅力的な動画に変えます。ユーザーはプロフェッショナルな声でのナレーションを生成し、複雑な機器を必要とせずに高品質な動画を制作できます。
HeyGenはさまざまな種類のビジネス動画を効率的に作成するのに適していますか？
はい、HeyGenは多用途なオンライン動画メーカーとして、説明動画やトレーニング動画などの作成に最適です。豊富な動画テンプレートライブラリを備えており、ユーザーはプロフェッショナルな動画コンテンツを迅速に制作でき、動画作成を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenは動画コンテンツでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを動画に直接組み込むことができます。これにより、自動字幕/キャプションやメディアライブラリ/ストックサポートなどの機能と組み合わせて、プロフェッショナルでブランドに沿ったコミュニケーションを確保します。