クロスセル戦略ビデオを作成して、売上とエンゲージメントを向上

パーソナライズされたビデオで効果的なクロスセルキャンペーンをデザインしましょう。HeyGenのAIアバターを活用して顧客とつながり、リピートビジネスを促進します。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマース企業とカスタマーサクセスチーム向けに、45秒の魅力的なスポットを制作し、『パーソナライズされたビデオ』が『クロスセル』の成功を促進する力を示し、親しみやすいビジュアルと温かいナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して本物の配信を行います。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーとビジネス開発の専門家を対象にした60秒の情報ビデオを構築し、『戦略ビデオ』が『クロスセル』の取り組みをどのように大幅に強化できるかを、洗練されたグラフィックとプロフェッショナルなナレーションで詳述し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーと営業の専門家向けに、30秒の簡潔なビデオを作成し、彼らの『クロスセル戦略』を洗練するための迅速で実行可能なヒントを、スピーディーでモダンなビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックで提示し、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クロスセル戦略ビデオの作成方法

製品の発見と顧客価値を向上させるために、魅力的でパーソナライズされたクロスセル戦略ビデオを効率的に作成しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
戦略ビデオのためのクロスセルメッセージをアウトライン化することから始めます。その後、多様なAIアバターを利用してスクリプトを生き生きとさせましょう。
2
Step 2
ダイナミックなビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを使用してパーソナライズされたビデオを強化し、ブランドの色とロゴを適用してプロフェッショナルな仕上がりにします。
3
Step 3
ボイスオーバーを選択し、キャプションを適用
ボイスオーバー生成を使用してメッセージに最適な声のスタイルを選び、効果的にオーディエンスを引き込みます。クロスセルコンテンツに字幕/キャプションを追加して明確さを高めましょう。
4
Step 4
戦略をエクスポートして共有
最終化したら、さまざまなアスペクト比で高品質のクロスセルビデオをエクスポートし、マーケティングチャネルに統合する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功事例を紹介してクロスセルを促進

魅力的なAIビデオを活用して顧客の成功事例を強調し、信頼を築き、製品エコシステム内での追加購入を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたクロスセル戦略ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとカスタムボイスオーバーを用いて魅力的なコンテンツに変換することで、パーソナライズされたビデオを作成する力を提供します。これにより、企業は個々の顧客に対してユニークなクロスセルメッセージを効率的に制作し、クロスセル戦略を強化できます。

HeyGenはクロスセル戦略ビデオの大規模な制作をサポートできますか？

はい、HeyGenはスケーラブルなビデオ制作を目的として設計されており、単一のスクリプトから多数の戦略ビデオを迅速に生成できます。テンプレートとブランディングコントロールを活用して、すべてのクロスセルキャンペーンで一貫性を保ちましょう。

HeyGenはクロスセルビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、カスタムロゴや色を含む広範なブランディングコントロールを提供し、クロスセルビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。また、メディアライブラリやさまざまなアスペクト比を活用して、視覚的に魅力的で効果的なコンテンツを作成できます。

HeyGenのビデオはクロスセルの改善にどのように効果的ですか？

HeyGenのAIアバターとリアルなボイスオーバーは、顧客の注意を引く非常に魅力的でプロフェッショナルなパーソナライズされたビデオを作成します。効率的にカスタマイズされたクロスセルメッセージを配信することで、企業は全体的なクロスセル戦略を大幅に改善できます。