CRMセグメンテーションビデオを簡単に作成
パーソナライズされたビデオメールを大規模に配信。HeyGenのAIアバターを活用して、各コンタクトセグメントと深くつながり、エンゲージメントとコンバージョンを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して、特定のCRMセグメント向けにパーソナライズされたビデオメールキャンペーンを作成する方法を紹介する90秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発してください。このビデオは、経験豊富なマーケティング専門家やCRMマネージャーを対象としており、洗練されたデータ駆動型のビジュアルと魅力的で自信に満ちたトーンで、セグメントベースのリミックスの力を強調します。
CRMからカスタムフィールドを統合して動的なパーソナライズビデオを生成する方法を説明する2分間の技術チュートリアルを制作してください。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオとカスタマイズ可能なシーンを利用します。CRM管理者や技術的なマーケター向けに設計されており、詳細な画面録画ビジュアルと正確で専門的なナレーションで、連絡先データの使用のニュアンスを説明します。
HeyGenのテンプレートとシーン、AIアバターが、顧客の旅の異なる段階に合わせた複数のパーソナライズビデオの迅速な作成をどのように簡素化するかを示す45秒の魅力的なプロモーションビデオをデザインしてください。このインスパイアリングでテンポの速いビデオは、エネルギッシュなナレーションで、中級マーケターや営業チームを対象に、ビデオコンテンツの取り組みを拡大してエンゲージメントを向上させることを目指しています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはCRMセグメンテーションビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、AIアバターと強力なテキストからビデオへのジェネレーターを活用して、特定のCRMセグメント向けにパーソナライズされたビデオを作成する力をユーザーに提供します。これにより、セグメントベースのコンテンツリミックスが可能になり、各コンタクトセグメントに高度にパーソナライズされたコンテンツを提供できます。
HeyGenは特定のCRMセグメント向けのパーソナライズされたビデオメールをどのように支援しますか？
HeyGenは、パーソナライズされたビデオをメールマーケティングキャンペーンにシームレスに統合することを可能にします。連絡先データとカスタムフィールドを利用することで、HeyGenは動的なコンテンツリミックスを実現し、ビデオメールのパーソナライゼーションが各オーディエンスセグメンテーションに深く響くようにします。
HeyGenのビデオテンプレートは多様なCRMセグメンテーションキャンペーンの作成に適していますか？
はい、HeyGenは多様なマーケティングキャンペーンをサポートするために特別に設計された多様なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを使用することで、高品質のビデオを迅速に生成し、さまざまなCRMセグメント向けにパーソナライズされたコンテンツを適応させることができ、顧客の旅のタッチポイントを強化します。
HeyGenの無料テキストからビデオへのジェネレーターはCRMセグメンテーションビデオをどのように強化しますか？
HeyGenの無料テキストからビデオへのジェネレーターは、先進的なAI機能を利用して、スクリプトを効率的に動的なビデオに変換します。この技術的な能力により、パーソナライズされたビデオの作成が簡素化され、CRMセグメンテーションビデオを容易かつ一貫して拡大することができます。