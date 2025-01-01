AI効率でCRM概要ビデオを作成
パーソナライズされたCRMビデオでセールスエンゲージメントとカスタマーサクセスを向上させ、スクリプトからのテキストからビデオへの機能で簡単に生成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のカスタマーサクセスチーム向けに、90秒のCRM概要ビデオを作成し、先進的な機能とベストプラクティスを紹介してください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックにし、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して主要なワークフローを強調します。重要なポイントを強調するために、明確な字幕/キャプションを統合し、すべてのチームメンバーが提示された情報を簡単に理解できるようにします。
セールスエンゲージメントを強化するためのパーソナライズされたビデオの作成方法を示す、2分間の詳細なチュートリアルを生成してください。このビデオは、営業プロフェッショナルとマーケティングチームを対象としており、CRMデータを使用してメッセージをカスタマイズする方法を視聴者に案内します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、ダイナミックなコンテンツを迅速に生成し、AIアバターが関連する画面録画とインタラクティブな要素を背景にパーソナライズされたインサイトを提供する、プロフェッショナルで魅力的なトーンを採用します。
無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、迅速なCRM更新と内部コミュニケーションの効率を示す45秒のAI駆動の概要ビデオを作成してください。AIツールを探求する中小企業のオーナーとマーケティングマネージャーを対象とし、活気あるメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを活用した迅速で簡潔なビジュアルスタイルを特徴とします。親しみやすくエネルギッシュなナレーションが、手動編集なしでテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換する容易さとスピードを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI駆動の概要ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなAI駆動の概要ビデオに変換し、複雑な編集を排除します。無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはAIアバターとカスタムブランディングでビデオをパーソナライズできますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターとAIスポークスパーソンを使用してビデオをパーソナライズできます。また、強力なブランディングコントロールを通じて、ブランドのユニークなロゴと色を適用することも可能です。
HeyGenはCRMトレーニングビデオを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
CRMトレーニングビデオ向けに、HeyGenは統合されたキャプションと自然なナレーションを提供し、コンテンツをアクセスしやすく魅力的にします。また、さまざまなテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを利用して、制作プロセスを効率化できます。
HeyGenのAIツールはセールスエンゲージメントや新入社員のオンボーディングに最適ですか？
HeyGenの強力なAIツールは、セールスエンゲージメントや新入社員のオンボーディングのためにダイナミックなビデオを迅速に作成するのに役立ちます。アスペクト比のリサイズやエクスポートなどの機能を備え、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを提供します。