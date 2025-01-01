AI効率でCRM概要ビデオを作成

パーソナライズされたCRMビデオでセールスエンゲージメントとカスタマーサクセスを向上させ、スクリプトからのテキストからビデオへの機能で簡単に生成。

サンプルプロンプト1
既存のカスタマーサクセスチーム向けに、90秒のCRM概要ビデオを作成し、先進的な機能とベストプラクティスを紹介してください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックにし、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して主要なワークフローを強調します。重要なポイントを強調するために、明確な字幕/キャプションを統合し、すべてのチームメンバーが提示された情報を簡単に理解できるようにします。
サンプルプロンプト2
セールスエンゲージメントを強化するためのパーソナライズされたビデオの作成方法を示す、2分間の詳細なチュートリアルを生成してください。このビデオは、営業プロフェッショナルとマーケティングチームを対象としており、CRMデータを使用してメッセージをカスタマイズする方法を視聴者に案内します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、ダイナミックなコンテンツを迅速に生成し、AIアバターが関連する画面録画とインタラクティブな要素を背景にパーソナライズされたインサイトを提供する、プロフェッショナルで魅力的なトーンを採用します。
サンプルプロンプト3
無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、迅速なCRM更新と内部コミュニケーションの効率を示す45秒のAI駆動の概要ビデオを作成してください。AIツールを探求する中小企業のオーナーとマーケティングマネージャーを対象とし、活気あるメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを活用した迅速で簡潔なビジュアルスタイルを特徴とします。親しみやすくエネルギッシュなナレーションが、手動編集なしでテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換する容易さとスピードを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

CRM概要ビデオの作成方法

トレーニング、セールス、カスタマーサクセスのためのプロフェッショナルでAI駆動のCRM概要ビデオを迅速に制作し、チームに魅力的なコンテンツを提供。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、CRM概要スクリプトをプラットフォームに入力または貼り付けます。「スクリプトからのテキストからビデオへの」機能がコンテンツを分析し、魅力的なビデオプレゼンテーションの準備をします。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
ブランドを代表する「AIアバター」の多様なギャラリーから選択します。選択したAIスポークスパーソンが自然な表情と動きでスクリプトを伝え、メッセージを響かせます。
3
Step 3
シーンとブランディングでカスタマイズ
「カスタマイズ可能なシーン」を選択し、ブランドのユニークな色とロゴを適用してビデオを強化します。メディアライブラリから関連する画像やビデオクリップを簡単に追加し、主要なCRM機能を説明します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したら、「AI駆動の概要ビデオ」を生成します。その後、さまざまなアスペクト比で高品質のビデオをエクスポートし、トレーニングプラットフォーム、セールスプレゼンテーション、またはカスタマーサクセスリソースで共有する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

CRM成功事例を強調

CRMソリューションがカスタマーサクセスを促進し、具体的な成果をもたらす方法を示すインパクトのあるビデオを生成。

よくある質問

HeyGenはAI駆動の概要ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIツールを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなAI駆動の概要ビデオに変換し、複雑な編集を排除します。無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはAIアバターとカスタムブランディングでビデオをパーソナライズできますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターとAIスポークスパーソンを使用してビデオをパーソナライズできます。また、強力なブランディングコントロールを通じて、ブランドのユニークなロゴと色を適用することも可能です。

HeyGenはCRMトレーニングビデオを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

CRMトレーニングビデオ向けに、HeyGenは統合されたキャプションと自然なナレーションを提供し、コンテンツをアクセスしやすく魅力的にします。また、さまざまなテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを利用して、制作プロセスを効率化できます。

HeyGenのAIツールはセールスエンゲージメントや新入社員のオンボーディングに最適ですか？

HeyGenの強力なAIツールは、セールスエンゲージメントや新入社員のオンボーディングのためにダイナミックなビデオを迅速に作成するのに役立ちます。アスペクト比のリサイズやエクスポートなどの機能を備え、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを提供します。