AIでCRM衛生ビデオを作成：データ品質を向上

データ品質を向上させ、CRMデータ管理を効率化します。HeyGenのカスタマイズ可能なシーンを使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チームとカスタマーサービス担当者向けに、CRM衛生管理のベストプラクティスに焦点を当てた90秒の魅力的なトレーニングビデオを開発します。ビデオには、励ましのトーンとダイナミックなビジュアルを持つリアルなAIアバターが指示を伝え、HeyGenのAIアバターを活用してコンテンツを生き生きとさせ、重複排除のような複雑なトピックを簡単に理解できるようにし、CRM衛生管理トレーニングビデオを改善します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーとマーケティングマネージャーを対象に、データ品質と成功するマーケティングキャンペーンの直接的なリンクを強調する45秒の指導ビデオを制作します。このビデオは、現代的で理解しやすいグラフィカルなビジュアルスタイルと、明瞭でクリアなナレーションを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、データ品質の原則をチームに教育するための魅力的なビデオコンテンツを迅速に作成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
企業のCRMマネージャーとIT部門向けに、CRMデータ管理の高度な戦略とデータの整合性を確保するための2分間の包括的なビデオを作成します。ビジュアルスタイルは詳細で権威あるもので、重要なポイントを画面上のテキストオーバーレイで補完し、洗練されたAIボイスを伴い、HeyGen内でデータの整合性に関する複雑な説明をカスタマイズ可能なシーンを使用して調整し、堅牢なCRMデータ管理の実践を維持する方法を紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

CRM衛生ビデオの作成方法

AIを活用したビデオテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、魅力的なCRM衛生トレーニングビデオを作成し、データ品質を確保し、データ管理プロセスを効率化します。

1
Step 1
AIビデオテンプレートを選択
トレーニング用に設計されたAIを活用したビデオテンプレートを選択するか、テンプレートとシーンを使用して白紙のキャンバスから始めます。これにより、効果的なCRM衛生トレーニングビデオの作成プロセスが開始されます。
2
Step 2
AIでコンテンツをカスタマイズ
CRMデータ衛生に特化した情報でシーンを埋めます。高度なボイスオーバー生成を利用して、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
3
Step 3
ビデオを洗練し強化
広範なライブラリから関連メディアを追加してビデオを磨きます。自動的に字幕を生成してアクセシビリティを向上させ、コンテンツをより魅力的にします。
4
Step 4
トレーニングを生成し共有
満足したら、最終的なCRM衛生ビデオを生成します。さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、すべてのトレーニングプラットフォームで配信し、データ品質を向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なCRM概念を簡素化

AIを使用して、複雑なCRMデータ衛生ルールとワークフローを明確にし、技術情報をアクセスしやすく理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはCRMデータ衛生トレーニングをどのように自動化しますか？

HeyGenは、AIを活用したビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを使用して、CRMデータ衛生のための魅力的なAIトレーニングビデオを作成することができます。これにより、重複排除やデータの整合性といった複雑なプロセスの説明が効率化され、組織内での高いデータ品質が確保されます。

HeyGenでCRMデータ管理のためのリアルなスポークスパーソンビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスオーバーを備えており、リアルなスポークスパーソンビデオを生成できます。これらの魅力的なビデオコンテンツは、CRMデータ管理におけるベストプラクティスや手順を明確に伝えるのに最適です。

HeyGenはCRM衛生トレーニングのためにどのようなAIを活用したビデオテンプレートを提供していますか？

HeyGenは、CRM衛生トレーニングビデオの作成を効率化するために設計されたさまざまなAIを活用したビデオテンプレートを提供しています。ユーザーはシーンを簡単にカスタマイズし、ブランドコントロールを追加し、スクリプトからのテキストビデオ生成を利用して効率的なコンテンツ生成を行うことができます。

HeyGenは組織全体でのデータ品質コミュニケーションをどのように向上させますか？

HeyGenは、データ品質とCRMデータ衛生の重要な側面を効果的に伝える高品質なAIトレーニングビデオを制作することができます。字幕やアスペクト比のリサイズといった機能を活用することで、多様なオーディエンスに対して一貫性のあるアクセス可能なメッセージングを確保できます。