CRM衛生トレーニングビデオを簡単に作成

データ品質を向上させ、営業チームを強化します。ダイナミックなAIアバターを使用して魅力的なCRM衛生トレーニングビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業マネージャー向けに設計された90秒の説明ビデオに入り込み、CRM内の重要な重複レコードの問題に対処します。ビジュアルと音声のスタイルはダイナミックで問題解決志向であり、アニメーショングラフィックスを使用して悪いデータの影響を示します。自信に満ちたナレーションが重複レコードを特定し統合する手順を説明し、全体的なデータ品質を向上させます。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームを対象とした2分間の包括的なチュートリアルを作成し、CRMエントリの高度なデータ品質改善技術に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは魅力的でデータ駆動型であり、クリーンなインフォグラフィックとステップバイステップのデモンストレーションを組み込みます。プロフェッショナルに生成された字幕/キャプションが明瞭なナレーションに伴い、複雑なデータ管理戦略の理解とアクセスを確保します。
サンプルプロンプト3
学習と開発の専門家を対象とした45秒の簡潔なビデオを制作し、内部チーム向けの効果的なAIトレーニングビデオを簡単に作成する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで革新的であり、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変えるプロセスを強調します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する能力を示し、CRMのベストプラクティスに関する新しいトレーニングモジュールを迅速に展開する力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

CRM衛生トレーニングビデオの作成方法

CRMデータ管理と営業チームのデータ衛生を改善するために、製品に正確なAIトレーニングビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
CRM衛生のスクリプトを作成
CRM衛生のベストプラクティスを概説し、重複レコードの問題を防ぐ方法を含む詳細なスクリプトを作成します。スクリプトをHeyGenに貼り付け、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、効果的なAIトレーニングビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
CRM衛生コンテンツを提示するAIアバターを選択して、エンゲージメントを高めます。多様なAIアバターから選択し、営業チームに効果的に共鳴するトレーニングビデオを作成し、全体的なデータ品質を向上させます。
3
Step 3
シーンとブランディングをカスタマイズ
AIを活用したビデオテンプレートを利用して、トレーニングポイントを視覚的に強化するカスタマイズ可能なシーンをデザインします。ブランドのロゴと色をブランディングコントロールを使用して適用し、CRM衛生ビデオを一貫性のあるプロフェッショナルなものにします。
4
Step 4
ナレーションを生成しエクスポート
スクリプトから自然な音声のナレーションを生成し、アクセシビリティのために自動的に字幕/キャプションを追加します。最後に、さまざまなアスペクト比で完成したAIトレーニングビデオをエクスポートし、チームのデータ品質改善を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

集中したトレーニングモジュールを迅速に開発

特定のCRMデータ管理トピックに関する簡潔で魅力的なビデオモジュールとチュートリアルを迅速に作成し、学習を効果的でアクセスしやすいものにします。

よくある質問

HeyGenはCRM衛生のための魅力的なAIトレーニングビデオをどのように作成できますか？

HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なAIナレーションを活用して、魅力的なAIトレーニングビデオを簡単に作成できます。これにより、営業チームのトレーニング用に一貫したCRM衛生コンテンツの制作が簡素化されます。

HeyGenはデータ衛生ビデオチュートリアルの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenはAIを活用した多様なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供し、プロフェッショナルなデータ衛生ビデオチュートリアルを簡単に制作できます。コンテンツとブランディングを迅速に追加して、一貫したメッセージを確保できます。

HeyGenはCRMデータ管理トレーニングのアクセシビリティと明確さをどのように確保しますか？

はい、HeyGenは自動字幕とキャプションを通じてCRMデータ管理トレーニングのアクセシビリティを向上させます。これにより、すべてのチームメンバーがデータ品質改善のベストプラクティスを効果的に理解し適用できるようになります。

HeyGenを使用してCRMの重複レコード問題に対処するビデオをどのくらい早く制作できますか？

HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能により、重複レコード問題のような特定の問題に対処する簡潔なビデオチュートリアルを迅速に制作できます。これにより、アジャイルなコンテンツ制作とチームへの即時展開が可能になります。