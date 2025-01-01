4

Step 4

洞察に満ちた動画をエクスポートして共有する

すべての要素を確認して、批判的思考動画を完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、異なるプラットフォームに合わせて動画を調整し、問題解決に関するメッセージが意図した観客に効果的に届くようにします。