緊急で明確なコミュニケーションのための危機管理ビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトから直接本物の危機ビデオを迅速に生成し、緊急のコミュニケーションと効果的な評判管理を確保します。

159/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般従業員を対象にした60秒の緊急準備ビデオを開発し、ステップバイステップの安全プロトコルを示してください。ビジュアルと音声スタイルは情報提供と指導的であり、明確なグラフィックスと安定した声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、トレーニング全体で正確で一貫したメッセージを確保します。
サンプルプロンプト2
最近の会社の課題に関する本物の声明を伝える、一般およびメディア向けの30秒の危機コミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは誠実で透明性があり、主要メッセージに焦点を当て、決然とした謝罪の音声トーンを持たせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、アクセシビリティと明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
ビジネスリーダー向けに効果的な危機管理戦略に関する30秒のストーリーテリングビデオを設計し、迅速な行動と評判管理の重要性を強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックでインフォグラフィックのようにし、自信に満ちた権威ある音声で提供します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、魅力的なビジュアルストーリーを迅速に組み立てます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

危機管理ビデオの作成方法

明確で影響力のある危機コミュニケーションビデオを効率的かつプロフェッショナルに制作し、組織をあらゆる緊急事態に備えさせましょう。

1
Step 1
危機スクリプトを作成
危機コミュニケーションのための簡潔なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、メッセージを視覚形式に簡単に変換し、重要な瞬間における明確さを確保します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
プロフェッショナルで共感を持ってメッセージを伝える適切なAIアバターを選択します。これにより、緊急準備ビデオで落ち着いた権威あるトーンを維持します。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用
ブランディングコントロールを使用して会社のロゴとカラーを統合し、一貫性を維持します。これにより、緊急のコミュニケーションが敏感な時期にブランドと一致することを保証します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
ビデオが完成したら、HeyGenの音声生成を使用して自然な音声を作成します。その後、完成した危機管理ビデオをエクスポートし、すべてのプラットフォームで即時配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

重要なコミュニケーションビデオを迅速に制作

.

AIを活用して、あらゆる緊急の危機管理メッセージのために、スクリプトからプロフェッショナルで本物のビデオを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な危機管理ビデオの迅速な作成を支援しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと音声生成を用いて洗練されたコンテンツに変換することで、ユーザーが高インパクトの危機管理ビデオを迅速に作成できるようにします。この迅速なテキスト-to-ビデオプロセスは、危機時の緊急コミュニケーションに不可欠であり、重要な情報のタイムリーで効果的な伝達を保証します。

HeyGenは危機コミュニケーションにおけるブランディングと一貫性をどのように支援しますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、組織がすべての危機コミュニケーションビデオで一貫したビジュアルアイデンティティを維持できるようにします。ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアル要素を簡単に統合でき、これは信頼を築き、敏感な時期に評判を管理するために重要です。

HeyGenで作成された緊急準備ビデオにおいて、AIアバターはどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIアバターは、緊急準備ビデオに一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供し、重要な情報を落ち着いて権威ある形で伝えます。これにより、従来の撮影を必要とせずに効率的なストーリーテリングが可能になり、重要なトレーニングビデオの迅速な制作と更新が可能になります。

HeyGenは字幕などの機能を使って多言語の危機コミュニケーションをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、音声生成と自動字幕/キャプションを通じて多言語ビデオ作成をサポートすることで、危機コミュニケーションを大幅に強化します。これにより、緊急メッセージが世界中の多様なオーディエンスに届き、言語の壁を越えて包括的な理解を促進します。