危機ホットライントレーニングビデオを作成：迅速かつ効果的

AIアバターを活用して、スタッフの安全とクライアントの福祉を向上させる効果的な危機介入と緊張緩和トレーニングビデオを迅速に提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
危機介入トレーニングに興味のあるボランティア向けに、アクティブリスニングと共感的な応答の基本原則を説明する45秒の簡潔な紹介ビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して簡単に生成できるスクリプトから、明確で情報豊富な視覚スタイルと画面上のテキストハイライトを採用し、安心感がありながらも権威ある音声トーンを特徴とするべきです。
サンプルプロンプト2
経験豊富な危機ホットラインオペレーター向けに、スタッフの安全とクライアントの福祉を確保するための即時戦略を強調する30秒の迅速対応シナリオを制作してください。このビデオは、さまざまな通話環境を迅速に設定するための動的なテンプレートとシーンを利用し、直接的で実行可能な視覚および聴覚スタイルを提示するべきです。
サンプルプロンプト3
危機ホットラインチーム向けの包括的なオンライントレーニングビデオを求める組織向けに、アクセス可能でオンデマンドのモジュールの利点を強調する50秒のプロモーションビデオを設計してください。視覚的な美学はクリーンでモダンであり、アクセシビリティを確保するために明確な字幕/キャプションを備え、トレーニングコンテンツの質を強調する励ましのプロフェッショナルな声で補完されるべきです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

危機ホットライントレーニングビデオの作成方法

プロフェッショナルで影響力のある危機ホットライントレーニングビデオを効率的に開発し、チームが高品質で製品に正確なコンテンツで準備できるようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
「危機介入トレーニング」コンテンツのスクリプトを作成することから始めます。その後、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えるために、多様なAIアバターから選択します。
2
Step 2
ビジュアルとブランド要素を追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像、ビデオ、音楽を取り入れてビデオを強化します。「オンライントレーニング」のニーズに合わせて要素をカスタマイズします。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声とキャプションを適用
音声生成機能を使用して自然な音声を生成するか、自分の音声をアップロードします。「緊張緩和トレーニング」コンテンツに正確な字幕/キャプションを追加して、すべての学習者がアクセスできるようにします。
4
Step 4
完成したトレーニングビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。磨かれた「トレーニングビデオ」を共有して、スタッフに必要なスキルを装備させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なシナリオを明確化

AIを活用して複雑な心理的または危機介入シナリオを簡素化し、重要な情報をよりアクセスしやすくし、研修生の全体的な医療教育を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして危機ホットライントレーニングビデオの作成を効率化できますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、魅力的な危機ホットライントレーニングビデオを効率的に作成することを可能にします。スクリプトを入力するだけで、オンライントレーニングや緊張緩和トレーニングに最適なプロフェッショナル品質のビデオを生成します。

HeyGenは特定の緊張緩和シナリオに合わせてトレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズを可能にし、特定の緊張緩和トレーニングや職場の暴力防止シナリオに合わせてトレーニングビデオを調整できます。ブランドコントロールと豊富なメディアライブラリを活用して、プロバイダーに響くコンテンツを作成し、スタッフの安全を強化します。

HeyGenはスケーラブルなオンライントレーニングプログラムにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはスケーラブルなオンライントレーニングのための強力な機能を提供し、音声生成や自動字幕を含めてトレーニングビデオをアクセス可能にします。これにより、オンデマンドまたはウェビナー形式の危機介入トレーニングをより広い受講者に提供し、クライアントの福祉と一貫した教育を向上させます。

HeyGenで複数のトレーニングビネットを効率的に制作できますか？

はい、HeyGenは効率的なコンテンツ制作のために設計されており、複数のトレーニングビネットを迅速に生成できます。テンプレートシステムとスクリプトからビデオを作成する能力により、包括的な危機介入トレーニング資料や技術支援リソースを迅速に開発するのに最適です。