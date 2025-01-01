危機管理コミュニケーションビデオを作成：迅速に対応
危機の際には一貫したメッセージと共感を維持します。AIアバターを使用して本物のビデオを作成し、即時かつ積極的な対応で評判を守ります。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
影響を受けた顧客とパートナーを対象にした45秒のビデオを開発し、製品リコールに関する情報の明確化と具体的な解決策および将来の対策を説明します。画面上のテキストを用いた明確で情報豊かなビジュアルスタイルを活用し、共感的でありながら自信に満ちた音声トーンを補完し、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
評判に関する課題に直面した際に、組織の共感と責任を示す60秒の公的声明ビデオをメディアと投資家向けに制作します。ビジュアルスタイルは落ち着いていながらも前向きで、HeyGenの音声生成を使用した慎重で誠実なナレーションを特徴とし、評判を効果的に管理します。
新入社員と既存のチーム向けに30秒の社内トレーニングビデオを設計し、会社の危機管理コミュニケーションプランの適切な手順を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで構造化され、ブランド要素との視覚的一貫性を維持し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に開発できる明確な指導音声トラックをサポートします。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な危機管理コミュニケーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストを使用して高品質の危機管理コミュニケーションビデオを迅速に生成し、重要な時期における情報の明確さを確保しながら即時かつ積極的な対応を可能にします。
HeyGenは危機管理においてどのように誠実さと透明性を確保しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングオプションを通じて視覚的一貫性とブランドコントロールを維持し、危機の際のメッセージにおける誠実さと透明性をサポートします。これにより評判管理の取り組みを保護します。
HeyGenは危機管理の迅速な展開とアクセシビリティをサポートできますか？
はい、HeyGenはスクリプトを瞬時にビデオに変換することで危機管理コミュニケーションビデオの迅速な展開を促進します。また、すべての視聴者にとって重要なアクセシビリティとリーチを強化するために自動的にクローズドキャプションを追加します。
HeyGenは危機の際の評判管理にどのような機能を提供しますか？
HeyGenはAIアバターを通じて共感と責任を伝えることを可能にし、危機管理コミュニケーションビデオコンテンツ内で解決策と将来の対策を明確に示す能力を提供します。