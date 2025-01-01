危機管理コミュニケーションビデオを作成：迅速に対応

危機の際には一貫したメッセージと共感を維持します。AIアバターを使用して本物のビデオを作成し、即時かつ積極的な対応で評判を守ります。

139/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
影響を受けた顧客とパートナーを対象にした45秒のビデオを開発し、製品リコールに関する情報の明確化と具体的な解決策および将来の対策を説明します。画面上のテキストを用いた明確で情報豊かなビジュアルスタイルを活用し、共感的でありながら自信に満ちた音声トーンを補完し、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
評判に関する課題に直面した際に、組織の共感と責任を示す60秒の公的声明ビデオをメディアと投資家向けに制作します。ビジュアルスタイルは落ち着いていながらも前向きで、HeyGenの音声生成を使用した慎重で誠実なナレーションを特徴とし、評判を効果的に管理します。
サンプルプロンプト3
新入社員と既存のチーム向けに30秒の社内トレーニングビデオを設計し、会社の危機管理コミュニケーションプランの適切な手順を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで構造化され、ブランド要素との視覚的一貫性を維持し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に開発できる明確な指導音声トラックをサポートします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

危機管理コミュニケーションビデオの作成方法

効果的かつ迅速にメッセージを伝えるために、魅力的で明確な危機管理コミュニケーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
危機管理コミュニケーションプランを作成
主要メッセージと行動ステップを詳細に記した明確で簡潔なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書面のプランを動的なビデオの基盤に変えます。
2
Step 2
誠実なプレゼンターを選ぶ
誠実さとプロフェッショナリズムを伝えるAIアバターを選択するか、自分の映像をアップロードします。これにより、重要な瞬間における誠実さと透明性を確保します。
3
Step 3
重要な明確さとブランディングを追加
重要な情報とブランドアイデンティティでビデオを強化します。HeyGenの字幕/キャプションを利用して、すべての視聴者に情報の明確さを強化し、メッセージを明確かつアクセスしやすくします。
4
Step 4
広範なアクセシビリティのためにエクスポート
すべてのプラットフォームでの配信準備が整うように危機管理コミュニケーションビデオを最終化します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、ビデオを最大限のアクセシビリティとリーチに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

公共の信頼と士気を維持

.

共感的で透明性のあるビデオを作成し、利害関係者を安心させ、解決策を伝え、困難な状況中またはその後に信頼を再構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な危機管理コミュニケーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストを使用して高品質の危機管理コミュニケーションビデオを迅速に生成し、重要な時期における情報の明確さを確保しながら即時かつ積極的な対応を可能にします。

HeyGenは危機管理においてどのように誠実さと透明性を確保しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングオプションを通じて視覚的一貫性とブランドコントロールを維持し、危機の際のメッセージにおける誠実さと透明性をサポートします。これにより評判管理の取り組みを保護します。

HeyGenは危機管理の迅速な展開とアクセシビリティをサポートできますか？

はい、HeyGenはスクリプトを瞬時にビデオに変換することで危機管理コミュニケーションビデオの迅速な展開を促進します。また、すべての視聴者にとって重要なアクセシビリティとリーチを強化するために自動的にクローズドキャプションを追加します。

HeyGenは危機の際の評判管理にどのような機能を提供しますか？

HeyGenはAIアバターを通じて共感と責任を伝えることを可能にし、危機管理コミュニケーションビデオコンテンツ内で解決策と将来の対策を明確に示す能力を提供します。