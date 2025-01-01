AIでクリエイターブリーフィングビデオを即座に作成

プロフェッショナルなビデオブリーフを迅速に生成します。AIアバターを使用して、プロジェクトの目標とターゲットオーディエンスを明確に伝え、より良いビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
不安定なプロジェクト目標に苦労しているフリーランスクリエイターと小規模ビジネスオーナーのための45秒のインスパイアリングな動画を想像してください。この動画は、親しみやすいAIアバターをフィーチャーし、柔らかい照明と魅力的なバックグラウンドミュージックを用いた温かく招待的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのクリエイターブリーフィングビデオテンプレートがどのようにしてすべてのプロジェクトを明確な目標で始めることを保証するかを示します。AIアバター機能はメッセージを直接伝えることができ、複雑なプロジェクトブリーフをアクセスしやすくし、クリエイターがクライアントの期待に完全に一致するのを助けます。
サンプルプロンプト2
忙しい制作チームと代理店クライアントを対象にした30秒の情報動画を制作し、効果的なビデオブリーフの重要な要素を説明します。ビジュアル美学はクリーンで機能的であり、インフォグラフィックと控えめなモーショングラフィックを利用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成された権威あるが励みになるナレーションが付随します。この効率的な説明動画は、複雑な制作ロジスティクスを簡素化し、ストリームライン化されたビデオブリーフ内で重要な要件を明確に概説します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターとブランドマネージャーをターゲットにした50秒の洗練された動画を作成し、マーケティングキャンペーンを向上させる方法を探ります。活気に満ちた戦略的なビジュアルスタイルを採用し、ブランド要素とクリアでプロフェッショナルなオーディオを組み込み、HeyGenの字幕/キャプションがすべての視聴者にアクセス可能であることを保証します。AI駆動のブリーフィングテンプレートを利用することで、キャンペーンの明確さと実行を大幅に向上させ、マーケターがより影響力のある一貫したイニシアチブを開始できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリエイターブリーフィングビデオの作成方法

HeyGenの強力なAIツールを使用して、クリエイター向けの包括的なビデオブリーフを迅速に生成し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
ブリーフィングテンプレートを選択
「AI駆動のブリーフィングテンプレート」を選択するか、ゼロから始めて、クリエイター向けのビデオの目的と主要メッセージを概説します。これにより、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、ビデオブリーフの舞台を迅速に設定します。
2
Step 2
スクリプトとビジュアルを生成
「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して、書かれたブリーフを即座に魅力的なシーンに変換します。包括的なメディアライブラリからビジュアルを追加し、クリエイター向けの明確な「スクリプトとストーリーボード」を作成します。
3
Step 3
AIアバターとボイスオーバーを追加
「AIアバター」を選択してブリーフィングを伝え、より個人的で魅力的なものにします。シーンに明確なナレーションを追加することで、理解をさらに深めることができます。
4
Step 4
ブリーフィングを洗練し、エクスポート
「ブランドコントロール（ロゴ、色）」を適用して、最終的な「ビデオブリーフ」がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。希望の形式で洗練された高品質のクリエイターブリーフィングビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クリエイターの指導とトレーニングを強化

クリエイターブリーフィングビデオをインタラクティブなAI生成コンテンツに変換し、プロジェクト目標とガイドラインの理解と保持を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはクリエイターブリーフィングビデオの作成をどのように簡素化できますか？

HeyGenは直感的なAIビデオブリーフジェネレーターとAI駆動のブリーフィングテンプレートを使用して、クリエイターブリーフィングビデオの作成プロセスを効率化します。これにより、プロジェクトの目標とビデオマーケティング戦略を効率的に伝えることができます。

HeyGenは魅力的なビデオブリーフを作成するためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能などの強力なAIツールを提供し、アイデアを魅力的なビデオブリーフに変換します。これにより、包括的なスクリプトとストーリーボードを生成し、ターゲットオーディエンスに向けてより良いビデオを作成することができます。

HeyGenには特定のクリエイターブリーフィングビデオテンプレートがありますか？

はい、HeyGenはクリエイターブリーフィングビデオを効率的に作成するためのAI駆動のブリーフィングテンプレートを多数提供しています。これらのテンプレートは、ブランドコントロールを使用してカスタマイズし、マーケティングキャンペーンに合わせて生産ロジスティクスを明確に概説することができます。

HeyGenは効果的なブリーフィングを通じてビデオマーケティングキャンペーンの最適化を支援できますか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動のツール、特に説明動画スクリプトジェネレーターは、プロジェクトの目標とターゲットオーディエンスを明確に定義する簡潔なビデオブリーフを作成するように設計されています。この最適化は、ビデオマーケティングキャンペーンの効果を直接向上させます。