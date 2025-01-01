クリエイティブブリーフビデオを作成してワークフローを簡素化

HeyGenの効率的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、ビデオプロジェクトの目的とターゲットオーディエンスを明確に定義し、魅力的なブリーフを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
フリーランスのビデオプロデューサーやエージェンシーを対象とした60秒のプロフェッショナルなビデオを開発し、成功するクライアントプロジェクトにおいて詳細なビデオクリエイティブブリーフが果たす重要な役割を強調します。視覚と音声のスタイルはクリーンで情報豊かであり、AIアバターがターゲットオーディエンスの定義に関する専門的なアドバイスを提供します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやブランドストラテジスト向けに、クリエイティブブリーフ内の魅力的な「キーメッセージ」セクションを作成するための30秒の指導ビデオを作成します。ビデオはミニマリストでアニメーション的な美学を持ち、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明確で権威あるナレーションがサポートし、トーンオブボイスの重要性を強調します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームのプロジェクトマネージャーを対象に、クリエイティブブリーフテンプレートを効果的に使用してビデオ制作プロセスを合理化する方法を示す75秒のステップバイステップのチュートリアルビデオをデザインします。明確で指導的な視覚スタイルを採用し、役立つテキストオーバーレイと中立的なバックグラウンドスコアを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用してプロジェクトのタイムライン管理をプロフェッショナルに提示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリエイティブブリーフビデオの作成方法

魅力的なクリエイティブブリーフビデオを簡単に作成します。戦略的ビジョンを魅力的な視覚コンテンツに変換し、プロジェクトのための明確なコミュニケーションを確保します。

1
Step 1
ブリーフスクリプトを作成
目的やキーメッセージを含むクリエイティブブリーフの詳細をアウトライン化することから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を使用して、書かれたブリーフをダイナミックなビデオに簡単に変換し、プロジェクトの基盤を設定します。
2
Step 2
視覚的基盤を選択
事前にデザインされたレイアウトから選択するか、自分でカスタマイズします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、ビデオクリエイティブブリーフの視覚スタイルと構造を迅速に確立し、プロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
「AIアバター」を組み込んでコンテンツをナレーションし、プロフェッショナルなボイスオーバーを生成することで、ブリーフビデオを強化します。ロゴや色などのブランディングコントロールを統合して視覚的アイデンティティを維持し、ブリーフを独自で記憶に残るものにします。
4
Step 4
ブリーフをエクスポートして共有
ビデオの明確さを確認し、「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティと理解を確保します。最終化されたら、チームやステークホルダーに配布するために、希望のアスペクト比でクリエイティブブリーフビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロジェクトキックオフをビデオブリーフで促進

クリエイティブブリーフをダイナミックなビデオとして提示することで、プロジェクトキックオフにおける理解とエンゲージメントを向上させ、チームの整合性と効率を改善します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオクリエイティブブリーフの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ブリーフのテキストをダイナミックなビデオに変換することで、クリエイティブブリーフビデオの作成プロセスを簡素化します。その直感的なプラットフォームはクリエイティブブリーフメーカーとして機能し、プロジェクトの目的とキーメッセージを迅速にまとめるのに役立ちます。

HeyGenはクリエイティブブリーフビデオにどのような視覚要素を組み込むことができますか？

HeyGenは、AIアバターを使用してビデオクリエイティブブリーフを強化し、カスタムロゴや色を通じてブランドの視覚的アイデンティティを組み込むことができます。また、メディアライブラリを利用して、望ましいムードボードやトーンオブボイスを確立することも可能です。

HeyGenは異なるキャンペーン用にクリエイティブブリーフテンプレートをカスタマイズするのに役立ちますか？

はい、HeyGenはさまざまな広告やマーケティングキャンペーンに簡単にカスタマイズできる柔軟なクリエイティブブリーフテンプレートを提供します。これにより、各ビデオがプロジェクトの目的とキーメッセージを明確に伝え、一貫性を保つことができます。

HeyGenはビデオクリエイティブブリーフで一貫したトーンとメッセージをどのように確保しますか？

HeyGenは、スクリプト内でキーメッセージを定義することで、テキストからビデオへの変換機能とボイスオーバー生成機能を通じて、一貫したトーンオブボイスと明確なメッセージを維持します。これにより、ビデオクリエイティブブリーフがターゲットオーディエンスに効果的に共鳴します。