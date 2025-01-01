クリエイティブブリーフトレーニングビデオを簡単に作成

マーケターとHRチームが迅速に魅力的なトレーニングモジュールを作成できるように支援します。AIアバターを活用して、プロフェッショナルでカスタマイズ可能なビデオコンテンツを作成し、目標を達成します。

176/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングキャンペーンのワークフローを効率化することを目指すマーケター向けに、クリエイティブブリーフテンプレートの効率的な活用方法に焦点を当てた45秒のダイナミックなチュートリアルを作成してください。このビデオは視覚的に豊かでアップビートなもので、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトを直接魅力的なビジュアルガイドに変換するプロセスを示します。
サンプルプロンプト2
HRチームを対象に、内部ビデオ制作におけるクリエイティブブリーフの明確な目的の重要性を示す30秒の簡潔な指導ビデオを制作してください。このビデオは、クリーンでアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、読みやすいテキストオーバーレイを使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての視聴者の理解を深め、トレーニングビデオの明確さとアクセス性を強調します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやチームリーダーが簡単にクリエイティブブリーフトレーニングビデオを作成できるようにする90秒のステップバイステップガイドを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで励みになるもので、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで高品質なコンテンツを迅速に組み立てる方法を示し、ターゲットオーディエンスとブランドガイドラインの定義プロセスを簡単にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリエイティブブリーフトレーニングビデオの作成方法

AI駆動のツールを使用して、クリエイティブブリーフの内容を魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
事前にデザインされたクリエイティブブリーフテンプレートを選ぶか、スクリプトを直接入力します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、テキストを瞬時に初期ビデオレイアウトに変換します。
2
Step 2
AIアバターとナレーションを選択
多様なAIアバターから選んで、クリエイティブブリーフの詳細を提示するトレーニングビデオをパーソナライズします。外見をカスタマイズし、明瞭なコミュニケーションのために自然な音声のナレーションを選択します。
3
Step 3
ブランドガイドラインを適用
クリエイティブブリーフトレーニングビデオが組織のビジュアルアイデンティティに合うようにします。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込んで、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートして共有
クリエイティブブリーフトレーニングビデオが完成したら、希望のアスペクト比で簡単にエクスポートします。これらの影響力のあるトレーニングモジュールをチームと共有し、新しいマーケティングキャンペーンの理解を効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を簡単にして明確なトレーニングを実現

.

複雑なクリエイティブブリーフガイドラインを簡単に理解できるビデオコンテンツに変換し、明確さと理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なクリエイティブブリーフトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAI駆動のツールとAIアバターを活用してビデオ制作を効率化し、マーケターやHRチームが高品質なトレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。クリエイティブブリーフの内容を簡単に魅力的なビデオモジュールに変換し、学習と記憶を向上させます。

HeyGenはクリエイティブブリーフビデオテンプレートのカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenはトレーニングビデオ用の完全にカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、ブランドガイドライン、目標、ビデオスタイルに合わせて調整できます。ロゴ、色、特定のコンテンツを簡単に統合して、効果的なマーケティングキャンペーンや内部トレーニングモジュールを作成できます。

HeyGenを使用してトレーニングビデオを制作するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenはトレーニングモジュールのビデオ制作を簡素化します。スクリプトやクリエイティブブリーフの内容を入力し、AIアバターを選択するだけで、プロフェッショナルなナレーションと字幕付きのトレーニングビデオが自動的に生成され、時間とリソースを大幅に節約できます。

マーケターやHRチームはHeyGenを使用して効率的にトレーニングビデオを開発できますか？

もちろんです。HeyGenは、複雑なビデオ制作スキルを必要とせずに、マーケターやHRチームが効率的にトレーニングビデオを作成できるように設計されています。AI駆動のツールを使用して、目標をカバーし、ターゲットオーディエンスに向けた魅力的なコンテンツを迅速かつ簡単に制作できます。