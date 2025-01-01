AIアバターでCPRチームトレーニングビデオを作成

リアルなシナリオで企業研修を強化。HeyGenのAIアバターを使用して、効果的な学習のためのプロフェッショナルで魅力的なビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
国際的な企業の従業員を対象にした2分間の指導ビデオを作成し、標準化されたCPR技術を示してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは現代的でアクセスしやすく、HeyGenのAIアバターを活用して多様なインストラクターを紹介し、多言語サポートを提供して多様なスタッフの包括的な理解を促進します。
サンプルプロンプト2
地域コミュニティや学校向けに、バイスタンダーCPRの重要性を促進する45秒の魅力的なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、理解しやすいアニメーションを伴い、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された親しみやすい声で、緊急時の即時行動を促します。
サンプルプロンプト3
産業環境に特化した高性能CPRのための1分間の専門トレーニングモジュールを開発してください。このビデオは、洗練されたブランド化されたビジュアルスタイルと権威あるトーンを持ち、HeyGenのテンプレートとシーンをフル活用して、企業のブランディングをトレーニング資料にシームレスに統合します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

CPRチームトレーニングビデオの作成方法

チームのためにインパクトのあるAI駆動のCPRトレーニングビデオを迅速に制作。魅力的でリアルなシナリオと明確な指示でスタッフを強化し、高性能CPRの準備を整えます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
CPRトレーニングの内容を作成します。その後、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、テキストを瞬時にダイナミックなビデオに変換し、プロフェッショナルなAIアバターが命を吹き込みます。これにより、CPRトレーニングビデオの制作時間を大幅に節約できます。
2
Step 2
リアルなシナリオを選択
CPR訓練の舞台を設定するために、さまざまなテンプレートとシーンから選択します。リアルなシナリオを簡単に組み込むことで、チームが関連する環境で重要なスキルを練習し、学習体験を向上させます。
3
Step 3
多言語字幕を追加
HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、チーム全体に明確なコミュニケーションとアクセシビリティを保証します。これにより、すべての重要なCPR技術の簡単な翻訳と包括的な理解が可能になり、特に多言語サポートに役立ちます。
4
Step 4
ブランド化されたトレーニングビデオを展開
ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を使用して、チームのブランディング要素をビデオに適用します。その後、内部プラットフォームやオンラインコースで配信するために、磨かれた魅力的なビデオを簡単にエクスポートし、ブランディングでカスタマイズできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

グローバルトレーニングのリーチを拡大

多言語サポートを備えた多数のオンラインCPRコースを開発し、世界中の多様なチームに対してより広いアクセスと効果的な学習を保証します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてCPRチームトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用して、シンプルなテキストから効率的にCPRチームトレーニングビデオを作成することを可能にします。これにより、複雑なCPR技術を魅力的なビデオに変換し、企業研修のための重要なトレーニング資料の制作を効率化します。

CPRトレーニングビデオを特定のブランディングでカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、ロゴやブランドカラーをブランディングされたシーンに統合することで、CPRトレーニングビデオを特定のブランディングでカスタマイズすることを可能にします。これにより、オンラインコースやトレーニング資料が一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenはCPRの多言語トレーニングビデオをサポートしていますか？

はい、HeyGenはCPRトレーニングビデオのための強力な多言語サポートを提供し、より広いオーディエンスにリーチすることができます。プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、AIキャプションジェネレーターを使用して、多様な学習者に対して明確なコミュニケーションとアクセシビリティを保証します。

HeyGenのAI駆動ビデオはCPRトレーニングに最適な理由は何ですか？

HeyGenのAI駆動ビデオは、先進的なテキスト-to-ビデオジェネレーターとリアルなAIアバターを活用して、ダイナミックなコンテンツを迅速に制作します。この機能により、高性能CPRデモンストレーションのためのリアルなシナリオを、比類のない速度と一貫性で作成および更新することができます。