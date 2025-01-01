AIの力でコスト配分ビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、複雑なコスト配分戦略と財務の洞察を魅力的なトレーニングビデオに簡素化します。

132/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいコスト配分ソフトウェアを学ぶ従業員向けに、60秒の魅力的なトレーニングビデオを開発してください。AIアバターが主要なステップを示すモダンでクリーンなビジュアルスタイルを特徴とし、AIキャプションを追加してすべての「トレーニングビデオ」がアクセスしやすく、理解しやすいものにします。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや部門長をターゲットにした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、「コスト配分戦略」を理解することで「コストの利益」が得られることを示します。カスタマイズ可能なシーンを使用して、ポジティブな結果を強調し、励ましのあるフレンドリーな音声スタイルを採用します。
サンプルプロンプト3
潜在的なクライアント向けに、現代のコスト配分の効率性を示す50秒のインパクトのあるプレゼンテーションをデザインします。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、主要な原則を視覚的に示し、スクリプトを直接プロフェッショナルな「スクリプトからのテキストビデオ」に変換して、説得力と情報性のある体験を提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コスト配分ビデオの作成方法

AIを使用してコスト配分戦略に関する明確で魅力的なトレーニングビデオを制作し、複雑な財務の洞察を理解しやすく共有しやすくします。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
コスト配分戦略を詳述した書面の内容をHeyGenエディターに貼り付けます。スクリプトからのテキストビデオ機能が自動的にビデオストーリーボードに変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
多様なAIアバターから選択し、トレーニングビデオの画面上のプレゼンターとしてプロフェッショナルで魅力的な配信を確保します。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを追加
ナレーション生成を利用して、コンテンツに明確なナレーションを提供します。オプションで、自動生成されたキャプションを追加してアクセシビリティを向上させ、包括的なトレーニングビデオにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成したビデオを正確性と明確性のために確認し、希望の形式でエクスポートします。プロフェッショナルに作成されたコスト配分ビデオを共有して、より良い財務の洞察を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コスト戦略のためのクイック説明ビデオ

.

複雑なコスト配分戦略と財務の洞察を説明する簡潔なソーシャルメディアクリップを簡単に生成し、ステークホルダーに効率的にリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なコスト配分トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenの強力なAIツールは、ユーザーが高度なAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用してプロフェッショナルなコスト配分ビデオを迅速に作成できるようにします。これにより、複雑な財務の洞察を説明する効果的なビジュアルストーリーテリングが可能になり、トレーニングビデオのプロフェッショナルな品質を向上させます。

HeyGenはAIトレーニングビデオを効率的に制作するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AIスポークスパーソンと強力なテキストからビデオ生成機能を活用して、AIトレーニングビデオの制作を効率化します。ユーザーは自然な音声のナレーションを簡単に生成でき、ビデオ制作にかかる時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenは複雑なトピックのクリエイティブなビジュアルストーリーテリングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、ユーザーが創造的に複雑な財務の洞察を視覚的に語るのを助けるために、カスタマイズ可能なシーンとプロフェッショナルなテンプレートを幅広く提供しています。包括的なブランディングコントロールを使用して、ビジュアルストーリーテリングが会社のアイデンティティとメッセージに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenはコスト配分戦略を説明するプロフェッショナルなビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、企業が複雑なコスト配分戦略を説明するプロフェッショナルなトレーニングビデオを非常に簡単に作成できるようにします。高度なAIボイスアクターとAIキャプションジェネレーターを活用して、明確な財務の洞察を提供し、視聴者に強く響くようにします。