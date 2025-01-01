AIツールで是正措置動画を作成
リアルなAIアバターを使用して、従業員のオンボーディングや根本原因分析のための魅力的な人事トレーニングと是正措置動画を生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術リーダーやプロジェクトマネージャーを対象にした90秒の詳細な動画を作成し、内部トレーニングのための特定の根本原因分析手法を示します。ビジュアルは分析的で、重要なステップを画面上のテキストオーバーレイで示し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、複雑な説明を魅力的で構造化されたナレーションに変換します。音声は自信に満ちた指導的な声で行います。
多様なグローバルオフィスの新入社員向けに、一般的な手続き上の誤りとその是正措置を具体的に説明する2分間の社員オンボーディング動画が必要です。この包括的な制作は、歓迎しつつもプロフェッショナルなビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してシームレスな多言語ボイスオーバーを提供し、最大限のアクセシビリティを確保します。親しみやすく安心感のある音声は、明瞭さを高めます。
部門マネージャーやトレーナー向けに、AIツールを使用してインパクトのある是正措置動画を事前に作成されたスクリプトテンプレートで作成する効率性を強調する45秒のダイナミックな動画をデザインします。ビジュアルプレゼンテーションはモダンでテンポが速く、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して迅速な制作を実現します。音声はアップビートでモチベーショナルであり、即時の適用を促します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な是正措置動画の作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用して、プロフェッショナルな是正措置動画の作成プロセスを効率化します。これにより、人事チームはトレーニングやインシデント解決のためのインパクトのある動画コンテンツを効率的に学ぶことができます。
HeyGenはトレーニング動画制作を強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバター、自動ボイスオーバー、多言語ボイスオーバー、AIキャプションジェネレーターを提供しています。これらの強力なAIツールは、最先端の技術とアクセシビリティで人事トレーニング動画と是正措置動画を強化します。
HeyGenで是正措置計画動画を迅速に生成できますか？
はい、HeyGenは無料のテキストから動画へのジェネレーターとすぐに利用可能なスクリプトテンプレートで動画作成を簡素化します。是正措置計画を魅力的な動画コンテンツに迅速に変換し、従業員のオンボーディングやトレーニングに活用できます。
HeyGenは是正措置や人事トレーニング動画のブランディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはロゴや色のカスタマイズを含む完全なブランディングコントロールを提供し、多様なテンプレートとシーンを用意しています。これにより、是正措置動画や人事トレーニング動画が常に会社のプロフェッショナルなアイデンティティに一致することを保証します。