企業価値トレーニングビデオを作成して従業員を引き付ける

従業員のエンゲージメントと内部コミュニケーションを向上させましょう。HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンを使用して、本物の企業価値ビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新興リーダーと管理職向けに、リーダーシップトレーニングに不可欠な主要な企業価値に焦点を当てた60秒の魅力的なビデオを開発してください。このビデオは、プロフェッショナルでインスピレーションを与えるビジュアルスタイルとダイナミックなトランジション、権威あるナレーションが必要です。多様な視点からの重要な洞察を伝えるために、HeyGenのAIアバターを組み込んでください。
サンプルプロンプト2
すべての社員向けに、特定の企業価値とその日常的な適用を強調する30秒の内部コミュニケーション作品を制作してください。ビジュアルスタイルは簡潔で情報豊かで、ポジティブでアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。必要に応じてカスタマイズ可能なスクリプトでメッセージを迅速に生成および更新するために、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してください。
サンプルプロンプト3
見込みのある社員と現社員を対象に、当社の企業文化と企業価値の影響を示すための本物のストーリーテリングを紹介する50秒のビデオを作成してください。この作品は、親しみやすく活気のあるビジュアルスタイルで、モダングラフィックスと画面上のテキストがコアメッセージを強調します。視覚的な魅力を高めるために、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業価値トレーニングビデオの作成方法

AIを活用して、チームに響き、企業文化を強化するプロフェッショナルで影響力のある企業価値トレーニングビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトを開発する
魅力的な物語を作成し、メッセージを本物のストーリーテリングの原則に合わせます。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを活用して、アイデアを迅速に基礎的なビデオに変換します。
2
Step 2
ビジュアルと声を選ぶ
多様なAIアバターと豊富なメディアライブラリから選択してコンテンツを強化します。これにより、従業員に響き、企業価値を体現する魅力的なビデオを作成できます。
3
Step 3
ブランド要素を適用する
ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して企業のアイデンティティを統合し、一貫性を確保します。視覚的に一貫性のあるプロフェッショナルなプレゼンテーションを通じて企業文化を強化します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してビデオを配信の準備をします。企業価値を効果的に伝える影響力のある従業員エンゲージメントコンテンツを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強力な企業文化を育成する

企業のコアバリューを体現する本物のストーリーテリングビデオを作成し、従業員にインスピレーションを与え、企業文化を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な企業価値トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、企業価値トレーニングビデオを効率的に作成することを可能にします。これにより、企業文化を明確に伝え、内部コミュニケーションを通じて従業員のエンゲージメントを促進します。

HeyGenは本物の企業文化ビデオを通じて従業員のエンゲージメントを向上させることができますか？

はい、HeyGenはAIアバターを使用して魅力的な企業文化ビデオや社員の声を制作し、本物のストーリーテリングを実現します。このアプローチにより、企業価値がチームに深く響きます。

HeyGenは企業トレーニングと開発において効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、新入社員のオンボーディングやリーダーシップトレーニングなどのシナリオにおいて、AI駆動のトレーニングビデオの作成を効率化します。その直感的なプラットフォームとカスタマイズ可能なスクリプトにより、プロフェッショナルで魅力的なビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは企業価値コンテンツのカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴや特定のカラーパレットを企業価値トレーニングビデオに統合することができます。これにより、すべての内部コミュニケーションで一貫したブランドプレゼンスが保証されます。