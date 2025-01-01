優秀な人材を引き付ける企業文化ビデオを作成
雇用者ブランドを強化し、人材を引き付けましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、スクリプトから魅力的な企業文化ビデオを簡単に制作できます。
現在の従業員と将来の採用者のために、会社の価値観と日々の協力的な環境の本質を捉える30秒の本格的な企業文化ビデオが必要です。インパクトのあるメッセージングと明確な字幕/キャプションを確保するために、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、魅力的で親しみやすいビジュアルスタイルを目指してください。
従業員の定着を促進し、独自の雇用者ブランドを強化することに焦点を当てた、説得力のある60秒の企業文化ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは、現代的で自信に満ち、感謝の意を表すものであるべきです。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、現在の従業員や業界の専門家に向けた洗練されたプロフェッショナルなナラティブを作成してください。
ソーシャルメディアに最適な、職場の特定のエキサイティングな側面を迅速に示すための15秒の企業文化ハイライトを想像してください。この短いビデオは、HeyGenのAIアバターを使用して迅速でインパクトのあるメッセージを伝え、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、アップビートでトレンディなオーディオトラックで提供されるべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはインパクトのある企業文化ビデオの作成を簡素化しますか？
はい、HeyGenはテキストスクリプトをAIアバターとナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的な企業文化ビデオの作成を簡素化します。これにより、ビデオ制作が大幅に効率化され、会社の文化を一貫して紹介することが容易になります。
HeyGenはどのような機能を提供して雇用者ブランドを強化し、優秀な人材を引き付けることができますか？
HeyGenは、ダイナミックなリクルートメントビデオを通じて雇用者ブランドを高め、人材を引き付ける力を提供します。ブランディングコントロールを利用して一貫性を確保し、従業員の証言を組み込み、AIアバターを活用して独自の企業文化を効果的に紹介できます。
HeyGenは会社の価値観と従業員の福利厚生をどのように紹介できますか？
HeyGenは、テンプレートとアニメーションビデオを作成する機能を提供し、会社の価値観と従業員の福利厚生を明確に伝えることができます。また、従業員の証言を含めることで、従業員の定着を促進し、職場のユニークな点を強調することができます。
HeyGenのビデオは異なるプラットフォームやソーシャルメディアにカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、企業文化ビデオの広範なカスタマイズを可能にし、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを含みます。ブランディングコントロール、ストックメディアサポート、多様なテンプレートを使用して、どのチャンネルにも適したビデオ制作を行い、リーチを最大化できます。