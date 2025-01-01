企業カード指導動画を簡単かつ迅速に作成
HeyGenの音声生成を活用した魅力的なトレーニング動画で、社員のオンボーディングを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現社員全員を対象に、企業カードの使用と詳細な経費報告のベストプラクティスを強化するための45秒のトレーニング動画が必要です。その視覚と音声のプレゼンテーションはプロフェッショナルで明確であり、重要なコンプライアンスのポイントとポリシーの更新を強調するために字幕を細心の注意を払って利用し、不可欠な指導動画にします。
企業カードに関するよくある質問に答えるための30秒の動画を作成し、迅速な回答やトラブルシューティングのヒントを必要とする全社員を対象とします。視覚スタイルはダイナミックで、クイックトランジションと魅力的なグラフィックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを巧みに活用して一般的なシナリオと解決策を効率的に提示し、重要な指導を提供します。
マーケティングやL&Dチームを対象とした、企業カードの指導動画をHeyGenで簡単に作成する方法を紹介する60秒のインスパイアリングな内部動画を作成します。クリーンでモダンな美学と熱意あるプレゼンテーションが求められ、スクリプトからのテキスト-to-ビデオの力を特に強調し、基本的なスクリプトを洗練されたプロフェッショナルな動画に変換する方法を示し、迅速に動画を作成する方法を説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業カード指導動画の作成を効率化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、プロフェッショナルな企業カード指導動画を迅速に制作する力を提供します。スクリプトを入力し、アバターを選択するだけで、HeyGenが魅力的なコンテンツを生成し、トレーニング動画の作成を大幅に簡素化します。このプロセスは、複雑な制作を必要とせずに高品質な出力を保証します。
HeyGenで作成した企業カード動画にはどのようなブランディングオプションがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、色、その他の視覚要素を企業カード指導動画に直接統合できます。これにより、すべてのトレーニング動画と公式コミュニケーションでブランドの一貫性が確保されます。また、独自のメディア資産を使用して、完全にカスタマイズされた外観を実現できます。
HeyGenは指導動画の明確さとアクセシビリティを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは統合された音声生成と自動字幕を通じて、指導動画の明確さとアクセシビリティを大幅に向上させます。これらの機能により、企業カードトレーニングの複雑な指示が、学習スタイルやアクセシビリティのニーズに関係なく、すべての社員に理解されやすくなります。
HeyGenはどのようにAIを活用して効果的なトレーニング動画を作成しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトをダイナミックなトレーニング動画に変換し、リアルなAIアバターと自然な音声を特徴としています。この革新的な動画作成アプローチは、制作プロセスの多くを自動化し、企業が高品質な企業カード指導動画を効率的に制作できるようにします。時間とリソースを節約しながら、プロフェッショナルな基準を維持します。