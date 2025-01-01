コピーライティングベストプラクティス動画を簡単に作成

AIアバターを使用して、あなたのコピーライティングの専門知識を魅力的な動画に変え、複雑なベストプラクティスを理解しやすくします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、魅力的な広告コピーの書き方を教える90秒の指導動画を作成し、HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して、ダイナミックで親しみやすいビジュアルと明確で会話調のトーンを実現し、内容を非常に親しみやすく、理解しやすくします。
サンプルプロンプト2
営業リーダー向けに、リードジェネレーションのための高度なコピーライティング戦略を説明する2分間の包括的なトレーニング動画を制作し、アニメーションとイラストを用いたビジュアルとサポート的で明確な声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、学習目標に完全に一致させます。
サンプルプロンプト3
グローバルマーケター向けに、ソーシャルメディアでの簡潔なコピーライティングの力を示す45秒の動画を設計し、モダンで洗練されたビジュアルと多様で明確な声のオプションを提示し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、異なる言語やオーディエンスに対するアクセス性を広げます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コピーライティングベストプラクティス動画の作成方法

HeyGenの直感的なAIツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルで魅力的なコピーライティングベストプラクティス動画を簡単に作成し、明確なコミュニケーションを実現します。

1
Step 1
テンプレートを選択
教育コンテンツ用に設計されたプロフェッショナルな「AIを活用したテンプレート」のライブラリから選択するか、白紙のキャンバスから始めてビデオスクリプトを一から開発します。
2
Step 2
コンテンツを生成
コピーライティングベストプラクティスのテキストをスクリプトエディターに貼り付け、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、コンテンツに一致するビデオシーンを自動的に生成します。
3
Step 3
AIアバターとナレーションを追加
「AIアバター」を選択してコンテンツを提示し、ビデオに命を吹き込みます。自然な音声のナレーションでメッセージをさらに強化し、ブランドに合った外観と声をカスタマイズします。
4
Step 4
魅力的な動画をエクスポート
ビデオを確認し、最終調整を行った後、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して希望の形式でエクスポートします。「魅力的な動画」を共有して、コピーライティングベストプラクティスについてオーディエンスを教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでベストプラクティスを配信

コピーライティングのベストプラクティスとヒントをオーディエンスと共有するために、魅力的なソーシャルメディア動画を迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質で魅力的な動画を効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIを活用したテンプレートと無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、動画制作を効率化します。リアルなAIアバターとナレーションを使用して、スクリプトをプロフェッショナルな動画に迅速に変換し、複雑な技術プロセスを理解しやすくします。

HeyGenは「コピーライティングベストプラクティス動画」の作成に対するソリューションを提供していますか？

もちろんです！HeyGenはコピーライティングベストプラクティス動画テンプレートを提供しており、これを使用して簡単にコピーライティングベストプラクティス動画を作成できます。これらのテンプレートを特定のコンテンツでカスタマイズし、カスタマイズ可能なビデオスクリプトを活用して、効果的なストーリーテリングを実現できます。

HeyGenは動画制作のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや多様なAIボイスアクターオプションを含む高度なAIをユーザーに提供します。私たちのプラットフォームは多言語のナレーションもサポートしており、シームレスな動画制作のために直感的なAIツールを通じてアクセス可能です。

HeyGenを使用して動画コンテンツを作成することで、誰が利益を得られますか？

HeyGenは、簡単に魅力的な動画を制作したいマーケター、トレーナー、営業リーダーに最適です。トレーニングセッション、営業プレゼンテーション、または資金調達の取り組みのために、私たちのプラットフォームは多様な用途に対して動画制作を簡素化します。