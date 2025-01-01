AIで契約者オリエンテーションビデオを作成
多様なテンプレートとシーンを使用して、魅力的でコンプライアンスに準拠した安全ビデオをグローバルな労働力向けに迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
すべての契約者を対象にした緊急の60秒の職場安全トレーニングビデオを開発してください。重要なOSHAコンプライアンスを強調し、この情報豊富なビデオは鮮明なビジュアルスタイルと明確な音声を持ち、HeyGenの字幕/キャプションを活用してすべての安全ガイドラインが明確に理解され、アクセス可能であることを保証します。
特定の現場安全手順を契約者に案内する実用的な30秒のビデオを想像してください。このダイナミックなビデオは、正確な指示を必要とする契約者を対象としており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して実際の例を示し、最大限の明確さを持つ簡潔な指導ナレーションを伴います。
HRと安全マネージャーがどのようにしてプロフェッショナルでブランド化された契約者オリエンテーションビデオを簡単に作成できるかを示す洗練された50秒のビデオを制作してください。企業のビジュアルスタイルと明るい声で、このプロンプトはHeyGenのテンプレートとシーンの効率性を強調し、ブランドに合わせた高品質のトレーニングと教育ビデオを開発します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私の組織の契約者オリエンテーションビデオの作成をどのように簡素化できますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな契約者オンボーディングと安全トレーニングビデオの制作を効率化するために設計された高度なAIビデオ作成プラットフォームです。人事および安全マネージャーは、AIアバターと多様なテンプレートを活用して、魅力的でコンプライアンスに準拠したコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenはグローバルな契約者トレーニングプログラムのブランド化とローカリゼーションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力なカスタマイズとブランド化ツールを提供し、会社のロゴや色をビデオにシームレスに統合できます。また、字幕/キャプションやボイスオーバーなどのビデオローカリゼーション機能を利用して、グローバルな労働力に効果的にリーチできます。
OSHAコンプライアンスを確保するためにHeyGenでどのような安全トレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、OSHAコンプライアンスや現場の安全手順などの重要なトピックを扱う効果的な安全トレーニングビデオを簡単に作成できます。AIアバターが重要な職場安全情報を明確かつ一貫してすべての契約者に提供します。
HeyGenのAIアバターは契約者トレーニングと教育ビデオの効果をどのように高めますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、契約者トレーニングと教育ビデオを生き生きとさせ、複雑な情報をより魅力的で理解しやすくします。すべてのAIビデオ作成ニーズに対してプロフェッショナルで一貫したプレゼンターを提供し、学習の定着を向上させます。