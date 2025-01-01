契約者ライセンスのトレーニングビデオを作成：AI駆動

AIアバターを活用して、契約者トレーニングのための高品質なビデオコンテンツを提供し、試験準備を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特定のモジュールの準備をしている契約者ライセンス候補者を対象とした90秒の指導ビデオを開発し、試験準備の向上に焦点を当てます。ビデオは、アニメーショングラフィックスを使用した魅力的でインタラクティブなビジュアルスタイルを採用し、励ましのある明確なナレーションを伴います。HeyGenのナレーション生成を活用して複雑な概念を説明し、多様なテンプレートとシーンから選択して、実践的なシナリオとトレーニングビデオを効果的に示します。
サンプルプロンプト2
建設会社、職業学校、コンテンツクリエイター向けの2分間のデモンストレーションビデオを作成し、複雑な契約者の概念に対する高品質なビデオコンテンツのシームレスなトレーニング配信を示します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンであり、ステップバイステップのビジュアルと権威ある声に焦点を当てます。HeyGenの字幕/キャプションを実装してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合して、学習ポイントを強化します。
サンプルプロンプト3
建設業界のビジネスオーナー、人事マネージャー、トレーニングマネージャーを対象とした75秒のプロモーションビデオを制作し、契約者トレーニングのためのAI駆動ビデオの効率とエンゲージメントの利点を強調します。ビデオはダイナミックでモチベーショナルなビジュアルスタイルを持ち、洗練されたグラフィックスとプロのナレーターによるアップビートなトーンで提供されます。HeyGenのAIアバターを活用して多様なインストラクターを生き生きとさせ、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

契約者ライセンスのトレーニングビデオの作成方法

高品質なAI駆動のビデオで契約者トレーニングを強化します。学習者を引き付け、試験準備を向上させるために、インパクトのある学習教材を作成するための最先端のツールを使用します。

1
Step 1
スクリプトを作成
コース内容のスクリプトを作成します。HeyGenのテキストをビデオに変換する機能を使用して、学習教材を魅力的なトレーニングビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択し、画面上のプレゼンターとして契約者トレーニングコンテンツをプロフェッショナルで魅力的な声で提供します。
3
Step 3
ブランディング要素を追加
ロゴやブランドカラーなどのカスタムブランディング要素を追加して、高品質なビデオコンテンツを一貫性のあるプロフェッショナルなものにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成した契約者ライセンスのトレーニングビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスなトレーニング提供を実現します。ウォーターマークなしで提供されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制と手続きを明確化

複雑な契約者ライセンスの規制や技術的手続きを、明確で理解しやすく、魅力的なAI駆動のビデオ形式に分解します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な契約者ライセンスのトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、先進的なAI駆動のビデオ技術を使用して、契約者ライセンスのトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが高品質なビデオコンテンツを生成し、トレーニングの提供を効率的かつプロフェッショナルにします。

HeyGenは契約者トレーニングコンテンツを強化するためにAIアバターを利用していますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターとAI音声俳優を活用して、契約者トレーニングの教材をダイナミックに提供します。この革新的なアプローチは、エンゲージメントを高め、複雑な学習教材を学習者にとってより理解しやすくします。

HeyGenは契約者ライセンスビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、ロゴや色を使用して契約者ライセンスのトレーニングビデオをパーソナライズするためのブランディングコントロールを含む強力な技術的機能を提供します。また、自動字幕生成、高品質なビデオコンテンツのウォーターマークなしの提供、さまざまなプラットフォーム向けの多様なアスペクト比でのエクスポートが可能です。

HeyGenは試験準備とアクセス可能なトレーニングの提供をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、デバイス間で簡単にアクセスできる柔軟なトレーニングビデオの作成を可能にすることで、試験準備を強化します。これにより、契約者トレーニングの学習教材をいつでもどこでも利用できるようにし、トレーニングの提供と学習者の利便性を大幅に向上させます。